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Визит в США обернулся победой Украины: Кулеба раскрыл детали встречи Зеленского и Байдена

7 сентября 2021, 13:19
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Байден не использовал формальных отговорок на переговорах с Зеленским, сказал Дмитрий Кулеба.

Зеленский, Байден
Зеленский и Байден провели продуктивные переговоры в Вашингтоне - Кулеба / Reuters

Встреча президента Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом продлилась более 2 часов из-за того, что лидерам двух государств в рамках переговоров удалось построить конструктивный диалог. В ходе дискуссии Байден не использовал формальных отговорок, реагируя на идеи делегации Киева. Визит стал успешным – Украина достигла всех целей переговорной повестки. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В эфире программы Сніданок з 1+1 он рассказал о том, что встреча Зеленского и Байдена, которая по протоколу должна была продлиться 45 минут, затянулась из-за того, что стороны смогли установить диалог. По его словам, после визита делегации в Вашингтон Украина укрепила свои позиции и достигла целей, которые ставились на переговоры.Читайте такжеТри с плюсом: почему Зеленский не привез от Байдена "плюшек" для Украины

Кроме того, дипломат также уточнил, что Байден в ходе дискуссии отвечал на вопросы, без формальных отговорок.

"Пошел разговор. Хотя алкоголя и не было на столе, но разговор пошел очень хорошо. Было о чем поговорить, и это были исключительно вопросы безопасности. Важно, что Байден не пытался как-то формально ответить на наши вопросы, на наши идеи. Мы озвучили новые идеи - о том, что могут совместно с нами сделать США. Сразу началась рефлексия обсуждения", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Встреча Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября в рамках своего визита в Вашингтон провел переговоры с американским главой государства Джо Байденом. Как рассказал украинский гарант, переговоры прошли продуктивно, а у американской администрации нет никакого негатива в отношении Банковой. По итогам встречи будет подписано около 20 соглашений.

Перед началом встречи Зеленский и Байден выступили с короткими заявлениями для прессы, однако после дискуссии совместного брифинга глав Украины и США не было.

Официальные Киев и Вашингтон по итогам переговоров президентов Зеленского и Байдена опубликовали заявления совместное заявление о продолжении сотрудничества по ряду направлений. Речь идет о привлечении России к ответственности за агрессию против Украины, поддержке вступления украинского государства в НАТО, военной помощи Киеву и сотрудничестве по реформам.

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Владимир Зеленский МИД Украины Джо Байден Дмитрий Кулеба новости Украины
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