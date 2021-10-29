"Бестолковость и безответственность": Шуфрич и Ляшко устроили свару в прямом эфире

Виктор Ляшко и Нестро Шуфрич / Скриншот

Министр здравоохранения Виктор Ляшко и народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестор Шуфрич устроили перепалку в прямом эфире на ТВ.

Нардеп на канале 1+1 обвинил главу Минздрава в том, что власти не подготовились к новой волне эпидемии коронавируса.

В частности он назвал Ляшко "подлецом", обвинив его в высокой смертности украинцев от коронавируса из-за того, что в стране нет широкой сети центров вакцинации.

"Я скажу вам честно, вы просто подлец на этой должности. В смерти 66 тысяч 204 наших граждан больше половины - это ваша личная вина, сначала как главврача, а потом как министра", - сказал Шуфрич.

Он также пригрозил Ляшко ответственностью за свои действия на посту главы Министерства здравоохранения.

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Ляшко парировал обвинения Шуфрича напомнив, что тот на посту министра по чрезвычайным ситуациям "лопатами тушил пожары".

Он объяснил, что не стоит путать такие понятия как летальность, смертность и ежедневное количество случаев заболеваний у людей, у которых был выявлен коронавирус.

"Все меня прекрасно поймут, о чем я говорю. А кто хочет получать какие-то определенные политические дивиденды, то хотел бы сказать: извините, но сегодня вы не тут (не при власти - ред.), и не об этом мы должны говорить. Мы сегодня должны говорить о том, что происходит, и что должны мы сделать. Мы должны использовать свой шанс и сделать прививку", - добавил Ляшко.

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Напомним, ранеенародный депутат от Слуги народа Ирина Верещук поскандалила в прямом эфире с нардепом Шуфричем.

Отметим, что после слов Шуфрича в адрес Верещук, "слуга народа" попросила его вести дискуссию корректно.

В ответ Шуфрич опустился до хамства и попросил коллегу из СН "не верещать".

Позднее в Telegram-канале Верещук пригрозила Шуфричу "дать в зубы", если он будет и впредь дразнить ее фамилию.