Семья Шуфрича купила в аннексированном Крыму недвижимость и зарегистрировала по законам РФ – Схемы

Нардеп ОПЗЖ подтвердил, что его семья владеет недвижимостью в Крыму. Но законы Украины они якобы не нарушали, хотя юристы с этим заявлением не согласны.
Семья нардепа от Оппозиционной платформы - За жизнь (ОПЗЖ) Нестора Шуфрича в 2019 году зарегистрировала недвижимость в оккупированном Крыму по российским законам, чем фактически признала аннексию.
Журналисты программы Схемы выяснили, что речь идет об имении и большом земельном участке в поселке Симеиз на ЮБК. Также сообщается, что семья нардепа покупала землю в Крыму и после его аннексии, делая это по российским законам.
Незадолго до 2014 года семья Шуфрича приобрела недостроенную виллу площадью 4500 квадратных метров на берегу моря у его соратника по ОПЗЖ Виктора Медведчука. Объект в итоге оформили как собственность украинской компании Авто бизнес групп, основанной отцом Шуфрича и его помощником. Сейчас объект не достроен, однако там есть табличка с надписью "частная собственность".
По данным Схем, с 2019 года имение и земля якобы принадлежат российской компании Эстейт холдинг груп. Она зарегистрирована в Москве, но у нее все те же основатели - отец и помощник Шуфрича. Процедура приобретения якобы проводилась через специальную схему.
Также в расследовании говорится, что семья депутата за время оккупации Крыма приобрела на полуострове и другие имения.
Сам Шуфрич в комментарии журналистам подтвердил, что его семья имеет недвижимость в Крыму, однако регистрацию в российской юрисдикции не прокомментировал. Депутат утверждает, что оформление крымского имущества по российскому законодательству якобы разрешено украинскими законами. Юристы и представители органов власти, с которыми пообщались журналисты, это утверждение опровергли.
Как сообщал Главред, ранее журналисты выяснили, что нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук вместе с супругой Оксаной Марченко, которые попали под украинские санкции за финансирование терроризма, владеет в оккупированном Крыму роскошной виллой. В 2012 году в этой резиденции гостил российский президент и кум Медведчука Владимир Путин.
Также журналисты Схем писали, что семьи нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака сразу после завершения Революции достоинства и в первые дни аннексии Крыма практически за бесценок приобрели часть нефтяного бизнеса в России.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.
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