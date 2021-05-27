Назван кандидат в президенты Украины от ОПЗЖ / Фото Reuters

Партия Оппозиционная платформа – За життя выдвигает кандидатом в президенты на следующих выборах нардепа Юрия Бойко. Он же будет и первым номером на следующих выборах в Раду.

Как заявил народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, все несогласия между руководством политической силы были нивелированы санкциями и уголовными делами в отношении ее представителей.

"Уже сегодня могу сказать, что и на президентских, и на парламентских выборах мы будем едины. Наш лидер – Бойко – будет нашим кандидатом в президенты и поведет партию первым номером на очередных или внеочередных парламентских выборах", – цитирует РБК-Украина Шуфрича.

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