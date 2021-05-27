Назван кандидат в президенты Украины от ОПЗЖ

Этот же политик будет и первым номером на следующих выборах в Раду.
Партия Оппозиционная платформа – За життя выдвигает кандидатом в президенты на следующих выборах нардепа Юрия Бойко. Он же будет и первым номером на следующих выборах в Раду.
Как заявил народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, все несогласия между руководством политической силы были нивелированы санкциями и уголовными делами в отношении ее представителей.
"Уже сегодня могу сказать, что и на президентских, и на парламентских выборах мы будем едины. Наш лидер – Бойко – будет нашим кандидатом в президенты и поведет партию первым номером на очередных или внеочередных парламентских выборах", – цитирует РБК-Украина Шуфрича.
За кого украинцы готовы идти голосовать
- Как свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, по состоянию на начало мая 2021, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий руководитель государства Владимир Зеленский (19,8% всех респондентов или 28,3% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). Намерены проголосовать за Петра Порошенко соответственно 12,5% и 18,1% опрошенных, за Юрия Бойко − соответственно 10,8% и 14,5%, за Юлию Тимошенко − соответственно 8,3% и 10,5%.
- 5 марта социологическая группа Рейтинг опубликовала свежий соцопрос. Если бы выборы президента Украины состоялись бы вначале марта 2021 года, больше всего голосов получил бы нынешний глава государства Владимир Зеленский - 22,5%. За Петра Порошенко проголосовали бы 14,6%, за Юрия Бойко - 11,6%, за Юлию Тимошенко - 11,1%.
Автор: Диана Беловодская