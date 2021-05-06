Новый президентский рейтинг: за кого украинцы готовы идти голосовать

Владимир Зеленский / Reuters

Если бы выборы президента Украины прошли в конце апреля, то больше всего голосов в первом туре получил бы действующий руководитель государства Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Центра Разумкова.

Зеленского поддержали бы 19,8% всех респондентов или 28,3% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Намерены проголосовать за Петра Порошенко соответственно 12,5% и 18,1% опрошенных, за Юрия Бойко − соответственно 10,8% и 14,5%, за Юлию Тимошенко − соответственно 8,3% и 10,5%

Кроме того, планируют голосовать за Игоря Смешко − соответственно 4,4% и 6,2%, за Владимира Гройсмана − соответственно 2,3% и 3,3%, за Олега Ляшко − соответственно 1,9% и 2,6%, за Дмитрия Разумкова − соответственно 1,9% и 2,4%, за Анатолия Гриценко − соответственно 1,6% и 2,2%, за Руслана Кошулинского − соответственно 1,4% и 1,9%, за Виталия Кличко − соответственно 1,1% и 0,9%, за Александра Вилкула − соответственно 0,8% и 1,1%.

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К слову, Зеленский в случае выборов президента во втором туре с Порошенко получил бы 32% голосов всех опрошенных или 60,5% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, Порошенко − соответственно 20% и 39,5%.

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