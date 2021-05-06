Новый президентский рейтинг: за кого украинцы готовы идти голосовать

В общем и целом, перетасовка карт в колоде президентского рейтинга, как показывают результаты опроса украинцев, мало изменяется на данный момент.
Если бы выборы президента Украины прошли в конце апреля, то больше всего голосов в первом туре получил бы действующий руководитель государства Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Центра Разумкова.
Зеленского поддержали бы 19,8% всех респондентов или 28,3% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.
Намерены проголосовать за Петра Порошенко соответственно 12,5% и 18,1% опрошенных, за Юрия Бойко − соответственно 10,8% и 14,5%, за Юлию Тимошенко − соответственно 8,3% и 10,5%
Кроме того, планируют голосовать за Игоря Смешко − соответственно 4,4% и 6,2%, за Владимира Гройсмана − соответственно 2,3% и 3,3%, за Олега Ляшко − соответственно 1,9% и 2,6%, за Дмитрия Разумкова − соответственно 1,9% и 2,4%, за Анатолия Гриценко − соответственно 1,6% и 2,2%, за Руслана Кошулинского − соответственно 1,4% и 1,9%, за Виталия Кличко − соответственно 1,1% и 0,9%, за Александра Вилкула − соответственно 0,8% и 1,1%.
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К слову, Зеленский в случае выборов президента во втором туре с Порошенко получил бы 32% голосов всех опрошенных или 60,5% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, Порошенко − соответственно 20% и 39,5%.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 5 марта социологическая группа Рейтинг опубликовала свежий соцопрос. Если бы выборы президента Украины состоялись бы вначале марта 2021 года, больше всего голосов получил бы нынешний глава государства Владимир Зеленский - 22,5%.
- По данным Центра Разумкова, в начале февраля 2021 почти половина украинцев хотела проведения досрочных выборов президента Украины. Согласно опросу, у Владимира Зеленского были шансы победить во втором туре Петра Порошенко, Юрия Бойко и Дмитрия Разумкова.
- Согласно опросу КМИС, если бы президентские выборы состоялись во второй половине января 2021 года, то за Зеленского отдали бы голоса 13,4% всех опрошенных и 19,8% среди тех респондентов, кто определился с выбором.