Медведчук построил себе шикарный дворец в аннексированном Крыму - СМИ

В 2012 году в резиденции, которая подписана в картах Goggle как "вилла Медведчук", гостил российский президент и кум нардепа от ОПЗЖ Владимир Путин.
Нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук вместе с супругой Оксаной Марченко, которые попали под украинские санкции за финансирование терроризма, владеет в оккупированном Крыму роскошной виллой.
В 2012 году в этой резиденции гостил российский президент и кум Медведчука Владимир Путин. Об этом говорится в сюжете Крым. Реалии.
Резиденция, которая подписана в картах Goggle как "вилла Медведчук", расположена между двумя городами - Симеизом и Алупкой в захваченном Россией Крыму. Ранее на этом месте был противотуберкулезный санаторий. Теперь же кум Путина оградил пляж большим забором, и местных жителей туда не пускают.
На данный момент на территории поместья проходят ремонтные работы. С квадрокоптера видно несколько зданий, водные горки и пляж, а также бассейн, вертолетную площадку и большой парк.
По данным журналистов, до оккупации Крыма фирма, связанная с Медведчуком, оформила в собственность пирс, после чего выкупила 1,2 га пляжа. В то же время на строительство в самом море компания разрешения не получала. Сейчас пляж оформлен отдельно от имения на 1,9 га, который Медведчук в декларации не указал.
В 2020 году президент РФ расширил перечень территорий, на которых иностранцы и зарубежные компании не могут владеть землей. Туда попал почти весь аннексированный Крым. Когда журналисты спросили у Медведчука, что он будет делать с недвижимостью на полуострове, политик ответил так: "Со всеми вопросами разберемся".
На запрос журналистов о том, планируют ли Медведчук и Марченко принять российское гражданство, чтобы переоформить крымское имущество, редакция не получила ответ до выхода сюжета.
Санкции против Медведчука - о чем ранее писал Главред:
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины.
- СНБО рекомендовал ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины. Среди них – Виктор Медведчук, Оксана Марченко и Наталья Лавренюк.
- В СБУ заявили, что решение СНБО базировалось в том числе и на доказательствах спецслужбы, которая продолжает документировать возможную причастность данных лиц к финансированию терроризма в ОРДЛО.
- До этого – в начале февраля – президент Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против "каналов Медведчука" - 112 Украина, NewsOne и ZIK. Ограничительные меры введены на пять лет и предусматривают в частности блокирование каналов.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко говорил, что РФ опосредствованно финансировала "каналы Медведчука".
- Нардеп Виктор Медведчук подал иск в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины, в котором обжаловал введение против него санкций украинскими властями.