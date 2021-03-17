Медведчук построил себе шикарный дворец в аннексированном Крыму - СМИ

СМИ показали дворец Медведчука в Крыму / Пресс-служба Ураинского выбора

Нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук вместе с супругой Оксаной Марченко, которые попали под украинские санкции за финансирование терроризма, владеет в оккупированном Крыму роскошной виллой.

В 2012 году в этой резиденции гостил российский президент и кум Медведчука Владимир Путин. Об этом говорится в сюжете Крым. Реалии.

Резиденция, которая подписана в картах Goggle как "вилла Медведчук", расположена между двумя городами - Симеизом и Алупкой в захваченном Россией Крыму. Ранее на этом месте был противотуберкулезный санаторий. Теперь же кум Путина оградил пляж большим забором, и местных жителей туда не пускают.

На данный момент на территории поместья проходят ремонтные работы. С квадрокоптера видно несколько зданий, водные горки и пляж, а также бассейн, вертолетную площадку и большой парк.

По данным журналистов, до оккупации Крыма фирма, связанная с Медведчуком, оформила в собственность пирс, после чего выкупила 1,2 га пляжа. В то же время на строительство в самом море компания разрешения не получала. Сейчас пляж оформлен отдельно от имения на 1,9 га, который Медведчук в декларации не указал.

В 2020 году президент РФ расширил перечень территорий, на которых иностранцы и зарубежные компании не могут владеть землей. Туда попал почти весь аннексированный Крым. Когда журналисты спросили у Медведчука, что он будет делать с недвижимостью на полуострове, политик ответил так: "Со всеми вопросами разберемся".

На запрос журналистов о том, планируют ли Медведчук и Марченко принять российское гражданство, чтобы переоформить крымское имущество, редакция не получила ответ до выхода сюжета.

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