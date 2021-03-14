Журналисты показали "дворец Медведчука" в оккупированном Крыму

Виктор Медведчук и Владимир Путин / Украинский выбор

Резиденция кума президента РФ, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука расположена между двумя городами - Симеизом и Алупкой в захваченном Россией Крыму.

Как говорится в материале Радио Свобода, на спутниковых снимках видно бассейн, вертолетная площадка и большой сад.

Раньше все это было территорией противотуберкулезного санатория - рассказывает главный редактор Центра журналистских расследований Валентина Самар. Он достался в аренду футбольному клубу Динамо Киев, который планировал там разместить свою оздоровительную базу. В конце концов через несколько зарубежных компаний объект оказался у Медведчука, рассказывает журналистка.

До оккупации фирма, связанная с Медведчуком, построила и оформила в собственность пирсы. Впоследствии на этом основании приобрела пляж.

Резиденция имеет выход на пляж, огороженный бетонными заборами в стиле крымских скал. Крымчан и туристов туда не пускают.

"Все местные жители уже слышали о том, что здесь, собственно, дача Медведчука. Мы не можем о них ничего знать, потому что мы живем на разных уровнях. Мы видим, что прилетает-улетает вертолет ", - говорят местные жители.

Из крымской недвижимости в декларации Медведчука есть 56 соток земли, жилой дом в 371 квадратный метр и нежилой - в 749 квадратных метров. Все это расположено в селе Оползневое. Имущество записано на Оксану Марченко.

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