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Медведчук и Козак приобрели за бесценок нефтебизнес в РФ – Схемы

26 марта 2021, 07:49
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В день захвата парламента Крыма так называемыми "зелеными человечками" семьи Медведчука и Козака стали совладельцами Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Медведчук
Виктор Медведчук / УНИАН

Семьи нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака сразу после завершения Революции достоинства и в первые дни аннексии Крыма практически за бесценок приобрели часть нефтяного бизнеса в России.

Об этом говорится в расследовании программы Схемы и международного Проекта расследования коррупции и организованной преступности "Российские деньги, украинская политика".

По данным журналистов, официальные документы кипрских компаний свидетельствуют, что 27 февраля 2014 года (день захвата парламента Крыма так называемыми "зелеными человечками") семьи Медведчука и Козака стали совладельцами Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области.

Этот завод принадлежал российскому миллиардеру Сергею Кислову. Его открыли в 2009 году. На строительство завода потратили пять лет и 15 млрд рублей (по тогдашнему курсу это около полмиллиарда долларов). А в 2014 году Кислов продал 42% акций завода за символическую сумму - примерно 40 тысяч долларов. Купили акции компании, которые связаны с двумя украинками. Одна из них – супруга Медведчука Оксана Марченко, а вторая - Наталья Лавренюк, гражданская жена народного депутата и соратника Медведчука Тараса Козака. Все четверо сейчас находятся под украинскими санкциями.

Как добавляют расследователи, также они получили контроль над 60% фирмы НЗНП Трейд, которая имела лицензию на разработку Гавриковского нефтяного месторождения в России за 1 тысячу долларов.

На запросы журналистов народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак не ответили.

По оценкам расследователей, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод с 2014 года обеспечил бенефициаров дивидендами в размере более 100 миллионов долларов.

Как сообщал Главред, секретарь СНБО Алексей Данилов завил, что дизельным топливом, которое производится на предприятии, оформленном на телеведущую Оксану Марченко, заправляют российские танки на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

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Санкции против Тараса Козака и Виктора Медведчука - о чем сообщал Главред:

  • 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
  • Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
  • Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина.
  • По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
  • 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины. Среди них – Виктор Медведчук, Оксана Марченко и Наталья Лавренюк.
  • В СБУ заявили, что решение СНБО базировалось в том числе и на доказательствах спецслужбы, которая продолжает документировать возможную причастность данных лиц к финансированию терроризма в ОРДЛО.
  • Нардеп Виктор Медведчук подал иск в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины, в котором обжаловал введение против него санкций украинскими властями.
Оксана Марченко Виктор Медведчук аннексия Крыма Революция достоинста новости Украины Тарас Козак Наталья Лавренюк
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