СМИ узнали о судьбе попавшего под санкции завода жены Медведчука в РФ

Новошахтинский завод нефтепродуктов поставляет нефть в США и оккупированный Крым.
Российский институт Петон проведет модернизацию принадлежащего жене нардепа от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука Оксане Марченко Новошахтинского завода нефтепродуктов.
Обновление производства по заказу компании Марченко НЗНП Инжиниринг включает комплекс производства автомобильных бензинов, говорится в материале программы Схемы.
В частности, он содержит секцию гидроочистки нефти, секцию Пенекс и секцию каталитического риформинга и "предназначен для производства автомобильных бензинов, соответствующих экологическим требованиям Евро-5".
Согласно договору, работы должны быть завершены до декабря 2023 года. Отметим, ранее журналисты Схем сообщили, что завод поставляет нефть в США и оккупированный Крым.
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Как известно, Новошахтинский завод нефтепродуктов находится под санкциями Украины.
Санкции против Виктора Медведчука:
- 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении народного депутата Виктора Медведчука.
- 19 февраля СНБО принял решение о применении санкций в отношении 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на всё имущество и активы, которые имеются в подчинении Медведчука и его жены.
- Среди них - акционерное общество Новошахтинский завод нефтепродуктов, РФ, Ростовская область, г. Новошахтинск.
- По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по статье 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.