Виктор Медведчук / УНИАН

Российский институт Петон проведет модернизацию принадлежащего жене нардепа от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука Оксане Марченко Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Обновление производства по заказу компании Марченко НЗНП Инжиниринг включает комплекс производства автомобильных бензинов, говорится в материале программы Схемы.

В частности, он содержит секцию гидроочистки нефти, секцию Пенекс и секцию каталитического риформинга и "предназначен для производства автомобильных бензинов, соответствующих экологическим требованиям Евро-5".

Согласно договору, работы должны быть завершены до декабря 2023 года. Отметим, ранее журналисты Схем сообщили, что завод поставляет нефть в США и оккупированный Крым.

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Как известно, Новошахтинский завод нефтепродуктов находится под санкциями Украины.

Санкции против Виктора Медведчука: