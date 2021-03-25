Топливом с завода Медведчука заправляют танки РФ на Донбассе - СНБО

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, дизельное топливо выпускают на заводе нардепа Виктора Медведчука, расположенного близ российско-украинской границы.
Дизельным топливом, которое производится на предприятии, оформленном на телеведущую Оксану Марченко (супругу нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука), заправляют российские танки на временно оккупированных районах Донетчины и Луганщины. Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире радиостанции Новое время.
Как говорит Данилов, Марченко и ее супруг (по совместительству ‒ кум президента РФ Владимира Путина) Медведчук имеют в своей собственности нефтеперерабатывающий завод. Он расположен в 14 километрах от участка российско-украинской границы, который находится под контролем войск РФ.
На вопрос, почему после санкций за финансирование терроризма, не последовало вынесение подозрений в рамках уголовных дел, Данилов ответил, что в этом вопросе СНБО выполнил свою задачу.
"По нашей информации, дизельным топливом, которое производит этот завод, сейчас заправляются танки Российской Федерации, находящиеся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Что нам делать? Мы свое дело сделали (ввели санкции ‒ Главред). Конечно, мне очень хотелось, чтобы это было быстро, но, к сожалению, мы 30 лет живем в стране, в которой очень много говорят, очень много что-то обещают постоянно, особенно политики, когда выходят на следующий политический сезон", ‒ сказал секретарь СНБО.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.
- 17 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что в разработке находятся несколько уголовных производств, в которых фигурирует Медведчук. Но материалы для подписания подозрений к ней не поступали.
- Медведчук и Марченко подали в Верховный суд иск, который оспаривает санкции СНБО.