Топливом с завода Медведчука заправляют танки РФ на Донбассе - СНБО

Алексей Данилов / УНИАН

Дизельным топливом, которое производится на предприятии, оформленном на телеведущую Оксану Марченко (супругу нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука), заправляют российские танки на временно оккупированных районах Донетчины и Луганщины. Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире радиостанции Новое время.

Как говорит Данилов, Марченко и ее супруг (по совместительству ‒ кум президента РФ Владимира Путина) Медведчук имеют в своей собственности нефтеперерабатывающий завод. Он расположен в 14 километрах от участка российско-украинской границы, который находится под контролем войск РФ.

На вопрос, почему после санкций за финансирование терроризма, не последовало вынесение подозрений в рамках уголовных дел, Данилов ответил, что в этом вопросе СНБО выполнил свою задачу.

"По нашей информации, дизельным топливом, которое производит этот завод, сейчас заправляются танки Российской Федерации, находящиеся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Что нам делать? Мы свое дело сделали (ввели санкции ‒ Главред). Конечно, мне очень хотелось, чтобы это было быстро, но, к сожалению, мы 30 лет живем в стране, в которой очень много говорят, очень много что-то обещают постоянно, особенно политики, когда выходят на следующий политический сезон", ‒ сказал секретарь СНБО.

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