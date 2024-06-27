Забрали телефон и ноутбук: к экс-замглавы ОП пришли с обысками

Кирилл Тимошенко подтвердил факт обыска и выдал свою версию происходившего.

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К Кириллу Тищенко пришли с обысками / Коллаж: Главред, фото: Украинская правда, Офис президента

У бывшего заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко прошли обыски. Это произошло из-за якобы "сливов" с НАБУ. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на САП.

Впоследствии сам же Тимошенко подтвердил, что у него действительно проводили обыски.

"Сенсация отменяется! Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения. Все требования правоохранителей я выполнил, лично ко мне претензий нет", - написал Тимошенко. видео дня

Впоследствии в Сети появилось видео, где он лично подтвердил, что в рамках обыска у него изъяли мобильный телефон и ноутбук. Тимошенко утверждает, что соответствующее дело якобы не имеет к нему отношения.

Смотрите видео об обыске у Кирилла Тимошенко:

К Кириллу Тимошенко пришли с обысками / фото: скриншот

Дело Николая Тищенко - главные новости

25 июня 2024 года ГБР объявило депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко о подозрении в незаконном лишении свободы экс-военного в Днепре.

Накануне мужчины в военной форме, сопровождавшие Тищенко в инициированных им "обысках" "ботоферм" в Днепре, прямо на улице избили бывшего бойца подразделения "Кракен". Видео, как нападавшие отгораживают жену защитника вместе с младенцем, разлетелось по Сети. Волонтеры требовали немедленного расследования.

Сам Тищенко утверждал, что бывший боец якобы работал на "ботоферму" и препятствовал проведению обысков офисных помещений "злоумышленников".

На скандал отреагировал руководитель ОП Андрей Ермак, который является кумом депутата. Он осудил действия нардепа, назвав их "несовместимыми со статусом народного депутата".

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