Все время была на связи: история спасения молодой девушки из-под завалов в Хмельницком

В результате российской атаки в Хмельницком погибли два человека, еще шесть пострадали.

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Из-под завалов в Хмельницком достали живой 21-летнюю девушку / Колаж: Главред, фото: скриншот с видео, Хмельницкая областная прокуратура

Российские оккупанты ударили крылатыми ракетами и беспилотниками по Хмельницкому. Одна из ракет попала в частный жилой дом, который был возле девятиэтажки. Под завалами оказалась 21-летняя девушка. В Сети появилось видео ее удивительного спасения.

Девушка полтора часа была на связи и пыталась докричаться, чтобы спасатели поняли, где именно разбирать завалы.

"Кричи еще раз, кричи изо всех сил", - говорила женщина по телефону девушке.

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Спасатели не могли услышать ее голос из-под завалов, поэтому продолжали раскапывать их. Им удалось спасти девушку, ее госпитализировали.

Смотрите видео спасения 21-летней девушки из-под завалов в Хмельницком:

В Хмельницком из-под завалов достали 21-летнюю девушку, она жива / фото: скриншот

В результате российской атаки на Хмельницкий погибли два человека, еще шесть - ранены. Пять человек обратились к медикам самостоятельно, у них различные травмы. Об этом сообщает Офис генпрокурора. В целом атака продолжалась более трех часов.

Сообщается, что враг ударил беспилотником по объекту критической инфраструктуры, из-за этого в городе частично отсутствует электроснабжение. На территории Шепетовского района обломки беспилотника повредили электроподстанцию.

Правоохранители открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Обстрел Украины 22 марта: что известно

Напомним, что Россия ночью 22 марта атаковала Украину, мощные взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Запорожье. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ночью состоялась самая масштабная атака на энергетику Украины.

РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС в Запорожье. На станции вспыхнул пожар. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики. В Укргидроэнерго сообщили, что ситуация на дамбе станции контролируемая - угрозы прорыва нет.

Стало известно, что в ДнепроГЭС попали 8 ракет. В Офисе генпрокурора сообщили, что в саму ГЭС попали 8 раз - то есть 8 ракет. Объект действительно временно выведен из строя и повреждения очень значительные. Опасности для граждан нет.

В МВД озвучили последствия ракетного удара 22 марта. Игорь Клименко сообщил, что известно о 2 погибших людях и по меньшей мере 8 раненых в Хмельницком. Также 6 травмированных в Запорожье, 3 человека там считаются без вести пропавшими на местах ударов.

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