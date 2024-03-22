Все время была на связи: история спасения молодой девушки из-под завалов в Хмельницком

Российские оккупанты ударили крылатыми ракетами и беспилотниками по Хмельницкому. Одна из ракет попала в частный жилой дом, который был возле девятиэтажки. Под завалами оказалась 21-летняя девушка. В Сети появилось видео ее удивительного спасения.
Девушка полтора часа была на связи и пыталась докричаться, чтобы спасатели поняли, где именно разбирать завалы.
"Кричи еще раз, кричи изо всех сил", - говорила женщина по телефону девушке.
Спасатели не могли услышать ее голос из-под завалов, поэтому продолжали раскапывать их. Им удалось спасти девушку, ее госпитализировали.
Смотрите видео спасения 21-летней девушки из-под завалов в Хмельницком:
В результате российской атаки на Хмельницкий погибли два человека, еще шесть - ранены. Пять человек обратились к медикам самостоятельно, у них различные травмы. Об этом сообщает Офис генпрокурора. В целом атака продолжалась более трех часов.
Сообщается, что враг ударил беспилотником по объекту критической инфраструктуры, из-за этого в городе частично отсутствует электроснабжение. На территории Шепетовского района обломки беспилотника повредили электроподстанцию.
Правоохранители открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Обстрел Украины 22 марта: что известно
Напомним, что Россия ночью 22 марта атаковала Украину, мощные взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Запорожье. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ночью состоялась самая масштабная атака на энергетику Украины.
РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС в Запорожье. На станции вспыхнул пожар. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики. В Укргидроэнерго сообщили, что ситуация на дамбе станции контролируемая - угрозы прорыва нет.
Стало известно, что в ДнепроГЭС попали 8 ракет. В Офисе генпрокурора сообщили, что в саму ГЭС попали 8 раз - то есть 8 ракет. Объект действительно временно выведен из строя и повреждения очень значительные. Опасности для граждан нет.
В МВД озвучили последствия ракетного удара 22 марта. Игорь Клименко сообщил, что известно о 2 погибших людях и по меньшей мере 8 раненых в Хмельницком. Также 6 травмированных в Запорожье, 3 человека там считаются без вести пропавшими на местах ударов.
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