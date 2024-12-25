Выборы в Украине в 2025 году: эксперт рассказал вероятный сценарий

Вопрос проведения выборов в Украине напрямую будет зависеть от окончания войны.

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В краткосрочной перспективе проведение выборов невозможно / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Загородний:

По оптимистическому сценарию выборы могут состояться в конце 2025 года

Подготовка к выборам должна длиться минимум три месяца

Вопрос проведения выборов в Украине поднимается уже в течение трех лет, однако пока неизвестно, когда именно их реально будет провести. Помешало полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Об этом Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний. По его словам, даже в случае окончания войны в 2025 году мы не можем надеяться на моментальное проведение выборов.

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"Даже если теоретически предположить, что война заканчивается в 2025 году, то для того, чтобы провести все необходимые процедуры, выделить деньги, подготовиться и так далее, нужно время. И, скорее всего, по очень оптимистическому сценарию это может быть конец 2025 года, но возможно, что это будет весна 2026 года", - отметил он.

И даже такой сценарий возможен только в случае, если будет понятно, в каком формате заканчивается война. А это в ближайшей перспективе весьма маловероятно.

"Я просто не вижу предпосылок для этого, учитывая то, как это все должно быть сделано процедурно. После истории со взломанными реестрами вопрос электронного голосования, думаю, закрыт навсегда как абсолютно нереалистичный. Поэтому все будет по-старому, а это требует времени процедуры, предвыборной кампании в течение минимум трех месяцев, и множества других ресурсов", - добавил Загородний.

Выборы в Украине - что известно

Напомним, иностранные СМИ писали, что Украина изучает европейские модели избирательного права, включая электронное голосование, с целью проведения выборов вскоре после окончания войны с Россией.

Накануне Главред писал, что по мнению Тараса Загороднего без окончания военного положения проведение выборов невозможно. Даже если теоретически военное положение заканчивается, и сразу же начинается предвыборная кампания (а это 90 дней), то выборы не могут состояться так быстро, в определенную дату. В лучшем случае выборы состоятся не раньше второй половины 2025 года

Ранее также советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что в Украине пока нет никаких предпосылок для проведения выборов. Война продолжается с высокой интенсивностью, а реальных намерений России к переговорам нет.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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