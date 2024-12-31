Что ждет нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь - ответ Нацполиции

Главное:
- Правоохранители будут реагировать на нарушение комендантского часа
- Нарушителей могут задержать и доставить в отделение
Правоохранители будут реагировать на случаи нарушения комендантского часа в новогоднюю ночь. Об этом сообщил начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев в эфире телемарафона.
По его словам, нарушителей будут задерживать и доставлять в отделение для выяснения. В то же время за нарушение комендантского часа "к сожалению, ответственности нет".
"Национальная полиция, все наряды будут реагировать на лиц, находящихся во время комендантского часа на улицах. С пониманием будем относиться к людям, разные причины. То есть если это была неотложная потребность или нужно было обратиться в больницы или еще какие-то причины - будем с пониманием относиться", - заявил он.
Ахрамеев также добавил, что с 24 декабря было привлечено максимальное количество личного состава полиции в местах массового скопления, а также на автодорогах страны.
"Мы работаем в каждом регионе и в каждом регионе есть своя специфика. Есть регионы, где происходят боевые действия, есть приграничные с РФ. Там свои условия несения службы", - пояснил он.
Комендантский час в Украине - что известно
Как сообщал Главред, киевские власти на Новый год не планируют отменять комендантский час в городе. Не будут сокращать и его продолжительность.
Кроме того, Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрена административная ответственность за нарушение гражданами комендантского часа.
Также в Украине хотят начать штрафовать за нарушение комендантского часа. Ожидается, что в случае нарушения комендантского часа будет предусматриваться наказание в виде штрафа в размере 50-100 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850-1700 гривен.
Читайте также:
- В Польше предложили запретить въезд военным из Украины: детали скандала
- Путин продолжает наступать: в 2025 году Европа может изменить помощь Украине
- Взрывы в Киеве и баллистическая угроза: враг атакует Украину ракетами и дронами
Что такое Национальная полиция Украины?
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред