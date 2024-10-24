Как полиция находит военнообязанных в "розыске": адвокат разъяснила процедуру

Главные тезисы:
- Полиция "закрывает рапортом" отсутствие военнообязанного дома
- К военнообязанному наведываются по адресу, указанному в "Резерв+"
Полиция приходит к военнообязанным, которые не обновили свои данные и потому находятся в розыске, по адресу, который был сообщен лицом. Случаи отсутствия лица сотрудники полиции документально закрывают рапортами, рассказала в интервью Главреду партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк.
При этом военнообязанный продолжает быть в розыске до тех пор, пока его документы не проверят на улице, либо при каких-то чрезвычайных обстоятельствах, например ДТП.
"До первого момента, когда этот человек сконтактирует с правоохранительными органами любым способом – например, минимальное ДТП, нарушение правил дорожного движения, встреча в общественном месте. Любой случай, когда проверят документы. Именно проверка, во время которой выяснится пребывание в розыске, будет звоночком для задержания", — объяснила Карплюк.
Карплюк еще раз уточнила, что прежде всего сотрудники правоохранительных органов будут искать граждан, попавших в "розыск", по тому адресу, который был указан в "Резерв+" и "Оберег".
"Если лицо не сообщало другого адреса, то именно по этому адресу (регистрации) должны происходить все официальные действия", — подчеркнула адвокат.
Мобилизация в Украине - последние новости:
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Кто такая Лидия Карплюк
Лидия Романовна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатской деятельности более 7 лет. Проживает и практикует в Киеве.
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