Как полиция находит военнообязанных в "розыске": адвокат разъяснила процедуру

Лицо, не обновившее данных в ТЦК, может в любой момент "попасться" полиции на улице — даже при ДТП и в других ситуациях.

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Продолжается мобилизация в Украине / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

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Полиция "закрывает рапортом" отсутствие военнообязанного дома

К военнообязанному наведываются по адресу, указанному в "Резерв+"

Полиция приходит к военнообязанным, которые не обновили свои данные и потому находятся в розыске, по адресу, который был сообщен лицом. Случаи отсутствия лица сотрудники полиции документально закрывают рапортами, рассказала в интервью Главреду партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк.

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При этом военнообязанный продолжает быть в розыске до тех пор, пока его документы не проверят на улице, либо при каких-то чрезвычайных обстоятельствах, например ДТП.

"До первого момента, когда этот человек сконтактирует с правоохранительными органами любым способом – например, минимальное ДТП, нарушение правил дорожного движения, встреча в общественном месте. Любой случай, когда проверят документы. Именно проверка, во время которой выяснится пребывание в розыске, будет звоночком для задержания", — объяснила Карплюк.

Карплюк еще раз уточнила, что прежде всего сотрудники правоохранительных органов будут искать граждан, попавших в "розыск", по тому адресу, который был указан в "Резерв+" и "Оберег".

"Если лицо не сообщало другого адреса, то именно по этому адресу (регистрации) должны происходить все официальные действия", — подчеркнула адвокат.

Закон о мобилизации - основные положения / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости:

Как писал Главред, военнообязанным украинцам грозит административная ответственность в случае неявки по повестке в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которая была отправлена по Укрпочте.

Чуть раньше в Раде назвали главную причину массовых рейдов ТЦК. По словам заместителя председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, темпы мобилизации в Украине должны расти параллельно наращиванию врагом темпов наступления.

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Кто такая Лидия Карплюк Лидия Романовна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатской деятельности более 7 лет. Проживает и практикует в Киеве.

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