Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о непризнании "переизбрания" Лукашенко - СМИ

Алёна Воронина
27 января 2025, 11:23
31
Венгрия стала единственной из всех 27 стран-членов, которые отказались подписать это заявление.
Александр Лукашенко, флаг Евросоюза
Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о непризнании "переизбрания" Лукашенко/ коллаж: Главред, фото: Telegram-канал Пул первого, depositphotos.com/ua

Кратко:

  • В ЕС хотели опубликовать совместное заявление о непризнании Лукашенко президентом
  • Венгрия заблокировала это заявление - она единственная из всех 27 стран-членов, которые его не подписали

Венгрия не согласовала совместное заявление стран Евросоюза о непризнании так называемых президентских выборов в Беларуси, на которых уже в седьмой раз "победил" Александр Лукашенко.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информированные источники в Брюсселе. Источники издания отметили, что в ЕС планировали опубликовать совместное заявление, в котором было бы сказано, что Евросоюз не признает выборы в Беларуси, где Лукашенко "нарисовали" почти 87% голосов.

видео дня

В тексте заявления отмечалось, что президентские выборы в Беларуси проходили в условиях беспрецедентных репрессий и ограничения работы средств массовой информации, поэтому их невозможно считать свободными, честными и легитимными.

Отмечается, что сначала белорусская служба "Радио Свобода" сообщала, что проект заявления не поддерживают Венгрия и Словакия. Однако Словакия впоследствии поддержала заявление, а Венгрия стала единственной из всех 27 стран-членов, которые отказались его подписать.

После этого Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос обнародовали свое заявление, в котором объявили о фиктивности и нелегитимности "выборов" белорусского президента 26 января этого года.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему "фиолетово", признают ли результаты белорусских президентских "выборов" на Западе.

"Выборы" в Беларуси - последние новости

Как сообщал Главред,26 января в Беларуси состоялись президентские выборы - в МИД Украины предупредили Лукашенко. Кроме самопровозглашенного президента Беларуси в выборах участвовали четыре других кандидата.

По результатам выборов стало известно, что Лукашенко "нарисовали" 87,6% голосов, поэтому он уже в седьмой раз якобы стал "победителем" президентских выборов в Беларуси.

Напомним, в ЕС отреагировали на "выборы" в Беларуси. Выборы в Беларуси, которые состоялись 26 января, не были ни свободными, ни честными, говорится в заявлении Европейской комиссии. В Еврокомиссии заявили, что как только Беларусь станет на путь демократических преобразований, ЕС готов поддержать страну.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз Беларусь Венгрия Александр Лукашенко новости Беларуси выборы президента Беларуси выборы в Беларуси новости Венгрии
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ВСУ прорвались вперед в Курской области: в ISW заявили о мощных контратаках

ВСУ прорвались вперед в Курской области: в ISW заявили о мощных контратаках

11:39Украина
Будущее под угрозой: Буданов назвал крайний срок для начала переговоров с РФ - СМИ

Будущее под угрозой: Буданов назвал крайний срок для начала переговоров с РФ - СМИ

11:06Украина
Трамп с Путиным ведут дипломатическую игру: в NYT назвали риск для Украины

Трамп с Путиным ведут дипломатическую игру: в NYT назвали риск для Украины

10:54Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Цена "полетит" вверх: в Украине популярная крупа подорожает до 60 грн/кг

Цена "полетит" вверх: в Украине популярная крупа подорожает до 60 грн/кг

После +19 градусов начнутся ливни и снег: когда Украину атакует сильная непогода

После +19 градусов начнутся ливни и снег: когда Украину атакует сильная непогода

Была почти в каждой квартире: для чего в хрущевках строили "тайную комнату"

Была почти в каждой квартире: для чего в хрущевках строили "тайную комнату"

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 27 января по 2 февраля: Овнам - экономить, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 27 января по 2 февраля: Овнам - экономить, Девам - проблемы

Последние новости

11:58

"Думала, что любовь живет три года": Подкопаева показала редкие кадры с мужем

11:48

"Жал руку путину и торговал с рф", - против Порошенко просят применить санкции

11:39

ВСУ прорвались вперед в Курской области: в ISW заявили о мощных контратаках

11:23

Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о непризнании "переизбрания" Лукашенко - СМИ

11:14

Весь можно не стирать: чем вывести жирное пятно с пуховика

Кровавый миротворец: чему учит опыт стран, куда однажды ступил русский сапог (лонгрид)Кровавый миротворец: чему учит опыт стран, куда однажды ступил русский сапог (лонгрид)
11:06

Будущее под угрозой: Буданов назвал крайний срок для начала переговоров с РФ - СМИ

11:01

Украинская певица назвала год, когда закончится война в Украине

10:54

Трамп с Путиным ведут дипломатическую игру: в NYT назвали риск для Украины

10:40

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Кроликам- стресс, Обезьянам - печаль

Реклама
10:17

"У них не останется прибыли": Курносова сказала, что подорвет возможности РФ воевать

10:06

"Рана глубокая": жена Мирошниченко попала в больницу с ножевым ранением

10:02

Армия РФ запустила по Украине более 100 дронов: сколько сбили силы ПВО

09:53

Удача на их стороне: 5 знаков зодиака, которым повезет в 2025 году

09:43

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

09:33

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 января (обновляется)

09:26

Гороскоп на завтра 28 января: Ракам - прибыль, Скорпионам - радостное известие

09:20

Дроны РФ атаковали критическую инфраструктуру на Ивано-Франковщине

09:13

Выбросить РФ из газовой трубы и заработать на этоммнение

09:00

За посылку дороже 45 евро - новый налог. Почему депутаты хотят ужесточить налогообложение импорта

08:40

ВСУ ударили по позициям и объекту РФ: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

Реклама
08:26

Наступление РФ: куда оккупанты двинутся весной и летом после захвата Великой Новоселки

06:59

В Днепре и на Ивано-Франковщине прогремели взрывы: что известно о ночной атаке РФВидео

06:19

Курская область: военный и гуманитарный фактормнение

04:32

Как одеть одеяло за 1 минуту: лайфхак горничных из лучших отелей

03:52

В жизнь придут тяжелые испытания: что нельзя делать 27 января - приметы

03:34

Встреча с Путиным и переговоры: названы две даты окончания войны в 2025 году

02:31

Невероятная намазка на хлеб из сливочного масла: готовится за 5 минут - рецепт

01:30

Третья авария за год: сын-бунтарь Джоли и Питта устроил ДТП

01:06

Олег Винник засветился перед концертами - показал смешной танец из-за ТаюнеВидео

00:26

"Начал ко мне прикасаться": Ефросинина впервые рассказала о пережитом насилии

26 января, воскресенье
23:19

Основная цель - не наступление на Днепропетровщину: в ВСУ озвучили замысел врага

22:50

Похороны Анны Жук: в Харькове попрощались с блогершей АннетФото

22:44

Зеленский отправил Драпатого командовать в Донецкой области: реакция военных

21:51

Оккупировали ли российские войска Великую Новоселку: в ВСУ ответили

21:42

После +19 градусов начнутся ливни и снег: когда Украину атакует сильная непогода

21:37

"Я закрыла эту дверь": бывшая жена Ступки впервые назвала причину развода

20:41

Минус 200 "Шахедов": ВСУ ударили по складам хранения ударных БпЛА в РФ

20:31

Набирает 87,6% голосов: кто станет новым президентом Беларуси

20:16

Цена "полетит" вверх: в Украине популярная крупа подорожает до 60 грн/кг

19:30

Выборы в Беларуси и сценарии окончания войны: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
19:28

Фиктивные и лишенные легитимности: в ЕС отреагировали на "выборы" в Беларуси

19:17

В двух областях объявили 3 уровень опасности: какой будет погода

18:52

100 дней Трампа: удастся ли остановить войнумнение

18:35

Была почти в каждой квартире: для чего в хрущевках строили "тайную комнату"

18:33

"Ситуация сложная": в ВСУ рассказали о новой угрозе в районе Часового Яра

18:29

"Была уже свадьба": Ольга Харлан рассказала про церемонию с женихом-итальянцем

18:16

В Украину идет настоящая весна: когда будет почти +20

17:50

В Одессе работники ТЦК якобы похитили и избили сына известной журналистки: детали

17:18

"Орешник" появится в Беларуси "со дня на день": какая у Лукашенко цельВидео

17:12

Нужна 1 упаковка теста Фило: потрясный рецепт пирогаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять