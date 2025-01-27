Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о непризнании "переизбрания" Лукашенко - СМИ

Венгрия стала единственной из всех 27 стран-членов, которые отказались подписать это заявление.

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Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о непризнании "переизбрания" Лукашенко/ коллаж: Главред, фото: Telegram-канал Пул первого, depositphotos.com/ua

Кратко:

В ЕС хотели опубликовать совместное заявление о непризнании Лукашенко президентом

Венгрия заблокировала это заявление - она единственная из всех 27 стран-членов, которые его не подписали

Венгрия не согласовала совместное заявление стран Евросоюза о непризнании так называемых президентских выборов в Беларуси, на которых уже в седьмой раз "победил" Александр Лукашенко.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информированные источники в Брюсселе. Источники издания отметили, что в ЕС планировали опубликовать совместное заявление, в котором было бы сказано, что Евросоюз не признает выборы в Беларуси, где Лукашенко "нарисовали" почти 87% голосов.

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В тексте заявления отмечалось, что президентские выборы в Беларуси проходили в условиях беспрецедентных репрессий и ограничения работы средств массовой информации, поэтому их невозможно считать свободными, честными и легитимными.

Отмечается, что сначала белорусская служба "Радио Свобода" сообщала, что проект заявления не поддерживают Венгрия и Словакия. Однако Словакия впоследствии поддержала заявление, а Венгрия стала единственной из всех 27 стран-членов, которые отказались его подписать.

После этого Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос обнародовали свое заявление, в котором объявили о фиктивности и нелегитимности "выборов" белорусского президента 26 января этого года.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему "фиолетово", признают ли результаты белорусских президентских "выборов" на Западе.

"Выборы" в Беларуси - последние новости

Как сообщал Главред,26 января в Беларуси состоялись президентские выборы - в МИД Украины предупредили Лукашенко. Кроме самопровозглашенного президента Беларуси в выборах участвовали четыре других кандидата.

По результатам выборов стало известно, что Лукашенко "нарисовали" 87,6% голосов, поэтому он уже в седьмой раз якобы стал "победителем" президентских выборов в Беларуси.

Напомним, в ЕС отреагировали на "выборы" в Беларуси. Выборы в Беларуси, которые состоялись 26 января, не были ни свободными, ни честными, говорится в заявлении Европейской комиссии. В Еврокомиссии заявили, что как только Беларусь станет на путь демократических преобразований, ЕС готов поддержать страну.

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