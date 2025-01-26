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Фиктивные и лишенные легитимности: в ЕС отреагировали на "выборы" в Беларуси

Марина Фурман
26 января 2025, 19:28
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В Еврокомиссии заявили, как только Беларусь станет на путь демократических преобразований, ЕС готов поддержать страну.
Лукашенко, флаг ЕС
Так называемые "выборы" в Беларуси - фальшивые / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Коротко:

  • Выборы Лукашенко фиктивные и лишены легитимности
  • ЕС будет продолжать вводить санкции против режима

Выборы в Беларуси, которые состоялись 26 января не были ни свободными, ни честными. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявили, что беспощадные и беспрецедентные репрессии против прав человека, ограничения политического участия и доступа к независимым СМИ в Беларуси лишили избирательный процесс любой легитимности.

видео дня

Представители ЕС призвали белорусский режим немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, более тысячи из которых удерживают безосновательно, включая работника Представительства Европейского Союза.

Кроме того, решение режима Лукашенко пригласить наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ только за 10 дней до выборов лишило этот независимый орган доступа к ключевым этапам избирательного процесса.

"Это еще одно доказательство полного отсутствия доверия к этим выборам... По этим причинам, а также из-за участия белорусского режима в агрессивной войне России против Украины и ее гибридных атаках против своих соседей, ЕС будет продолжать вводить ограничительные и целенаправленные меры против режима, одновременно финансово поддерживая гражданское общество, белорусские демократические силы в изгнании и белорусскую культуру", - говорится в заявлении.

Каллас добавила, как только Беларусь станет на путь демократических преобразований, ЕС готов поддержать страну в стабилизации ее экономики и реформировании ее институтов.

Между тем президент Литвы отметил, что Лукашенко в очередной раз использует внешние атрибуты демократии, чтобы остаться у власти. Но он не был и не будет легитимным президентом Беларуси.

"Граждане Беларуси заслуживают большего. Они заслуживают того, чтобы выбирать своих лидеров на свободных и честных выборах. Быть свободными от массовой слежки, беззакония, запугивания. Жить в стране, свободной от унизительного политического, экономического и военного подчинения России", - написал Гитанас Науседа в соцсети Х.

Выборы в Беларуси - последние новости

Как писал Главред, 26 января в Беларуси состоялись так называемые президентские выборы, участие в которых вновь принял самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко. По всей стране были открыты участки для голосования, всего их создано 5325. Что интересно, в выборах участвуют еще четверо кандидатов, кроме Лукашенко. Правда, их называют "подтанцовкой" самопровозглашенного президента.

Впоследствии на пресс-конференции после голосования Лукашенко отметил, что Беларусь постепенно должна готовить новое поколение к руководству страной. Отвечая на вопрос, кого он видит своим преемником, Лукашенко подчеркнул, что не имеет в виду собственных детей. По его словам, будущие президенты - это нынешние губернаторы, нынешние министры, высшие должностные лица.

На пресс-конференции Лукашенко не забыл упомянуть и Украину. Он заявил, что в 2025 году "будет какая-то развязка украинского конфликта". В то же время как передают белорусские СМИ, по его словам, не идет речь об окончании войны в этом году. Лукашенко убежден, что конфликты между страной-агрессором Россией и Украиной будут продолжаться и дальше.

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Европейский союз (Евросоюз, ЕС) - экономическое и политическое объединение 27 европейских государств, международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим, сообщает "Википедия".

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