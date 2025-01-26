Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Беларуси стартовали президентские выборы: в МИД Украины предупредили Лукашенко

Анна Косик
26 января 2025, 10:39
358
Кроме самопровозглашенного президента Беларуси в выборах участвуют четыре других кандидата.
Лукашенко, выборы
Результаты выборов очевидны уже для многих / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

  • В Беларуси стартовали президентские выборы
  • Среди кандидатов в президенты снова есть Лукашенко
  • Украина не признает результатов выборов, если победит снова Лукашенко

26 января в Беларуси начались так называемые президентские выборы, участие в которых снова принял самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко.

Как пишут белорусские СМИ, по всей стране уже открыли участки для голосования, всего их создано 5325. Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко заявил, что международные наблюдатели якобы проводят мониторинг избирательного процесса.

видео дня

Что интересно, в выборах участвуют еще четверо кандидатов, кроме Лукашенко. Правда их называют "подтанцовкой" самопровозглашенного президента.

Кроме этого в 2025 году на выборах проголосовать смогут только те белорусы, которые находятся на территории страны, ведь за рубежом участки закрыты.

Результаты выборов объявят до 5 февраля. При этом первая и итоговая пресс-конференция с объявлением предварительных результатов голосования запланированы 27 января.

Важно отметить, что большинство демократических стран, институтов и международных организаций уже заявили, что не будут признавать результатов президентских выборов в Беларуси. Среди них и Украина.

"В Беларуси состоится голосование, которое хотелось бы назвать президентскими выборами, если бы на это были основания. Для нас в этом действе нет ничего неожиданного. И результаты его, в принципе, известны заранее, я думаю, и вам тоже", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

В заявлении МИД также говорится, что Александр Лукашенко продолжит оставаться союзником и соучастником Путина в его войне против Украины, что происходит вопреки интересам белорусского народа, поэтому предпосылок для восстановления каких-либо контактов с самопровозглашенным президентом Украина не видит.

Выборы в Беларуси - последние новости

Напомним, этой зимой в Беларуси пройдут очередные президентские выборы, однако интриги, кто одержит на них победу нет. Самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко уже готовит новую цифру, которую собирается "нарисовать" его команда для "победы".
Ранее Главред писал, что в обществе Беларуси царит апатия накануне выборов президента, похожая на ту, которая была в советское время, когда людей заставляли участвовать в массовых мероприятиях, например, в праздновании 1 мая.

Накануне бывший военный офицер, политик и общественный деятель Сергей Бульба прогнозировал, что хотя представители штаба Тихановской заявляют об "адских протестах", которые якобы начнутся в Беларуси, и связывают это с предстоящими выборами, однако он считает такое развитие событий маловероятным.

Другие новости:

Президентские выборы в Беларуси 2025

Выборы президента Республики Беларусь проходят 26 января 2025 года. Это 7-е президентские выборы в истории страны, пишет Википедия.

Белорусская оппозиция, которая не признает выборы 2020 года, требовала скорейшего проведения новых выборов. Действующий президент Александр Лукашенко, легитимность которого оспаривается, в своих публичных высказываниях неоднократно обещал досрочное переизбрание главы государства, связывая это с принятием новой конституции. В марте 2021 года он заявил, что выборы состоятся в 2022 году, однако этого не произошло.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Беларусь Александр Лукашенко новости Беларуси выборы президента Беларуси выборы Беларусь выборы в Беларуси
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Взрывы и пожар в Рязани: Генштаб ВСУ подтвердил атаку и раскрыл последствия

Взрывы и пожар в Рязани: Генштаб ВСУ подтвердил атаку и раскрыл последствия

12:06Украина
"Страшная пустота": известный украинский кинорежиссер погиб на войне

"Страшная пустота": известный украинский кинорежиссер погиб на войне

11:57Украина
Окружение ВСУ и оккупация Великой Новоселки: украинские военные вышли с заявлением

Окружение ВСУ и оккупация Великой Новоселки: украинские военные вышли с заявлением

11:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Новолуние в январе 2025: трем знакам зодиака ждать грандиозного финансового пополнения

Новолуние в январе 2025: трем знакам зодиака ждать грандиозного финансового пополнения

В Украине появился новый знак: что означает "точка в треугольнике" - знают не все

В Украине появился новый знак: что означает "точка в треугольнике" - знают не все

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

Сбежал: как предательница Регина Тодоренко осталась без мужа

Сбежал: как предательница Регина Тодоренко осталась без мужа

Любовница диктатора Путина закрутила роман с его любимым певцом - детали

Любовница диктатора Путина закрутила роман с его любимым певцом - детали

Последние новости

12:06

Взрывы и пожар в Рязани: Генштаб ВСУ подтвердил атаку и раскрыл последствия

11:57

"Страшная пустота": известный украинский кинорежиссер погиб на войне

11:44

Китайский гороскоп на завтра 27 января: Быкам - неудачи, Собакам - слабость

11:22

Окружение ВСУ и оккупация Великой Новоселки: украинские военные вышли с заявлением

10:53

Украинские университеты лучше, чем некоторые европейские – Лисовой

В первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - КуликВ первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - Кулик
10:39

В Беларуси стартовали президентские выборы: в МИД Украины предупредили Лукашенко

10:17

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

10:12

Давно забытый салат с 1 секретным ингредиентом - потрясный рецепт из СССРВидео

10:02

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля: Девам - беспокойство, Ракам - обман

Реклама
09:49

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 января (обновляется)

09:43

Решающую роль сыграет Трамп: The Times назвала 4 сценария завершения войны

09:21

Враг прорывается вглубь Донетчины: армия РФ захватила Времевку - DeepState

08:52

В какие страны Трамп полетит в рамках первого зарубежного визита – варианты

08:24

В Рязани прогремели взрывы, небо "пылало": украинские дроны добивали НПЗ - детали

08:00

Россия имеет такое отношение к Руси, как гонорар к гонорее: как Москва ворует историюмнение

07:34

Вражеские дроны ударили по домам: РФ атаковала два крупных города Украины

06:10

Путин повел просто лобовую вербовку, ведь Трамп падок на грубую лестьмнение

06:00

Беглец Влад Яма вышел на связь и показался с женой в США - детали

05:34

Гороскоп на завтра 27 января: Близнецам - огромное счастье, Весам - удовольствие

04:35

Кто такой "манькут": правильно объяснят слово лишь единицыВидео

Реклама
03:30

Находка для огородника: топ-9 способов использования апельсиновых корок

02:30

Переброска "Орешника" и ядерки в Беларусь: основатель "Гаюна" раскрыл замысел РФ

01:20

Романтический мечтатель или ярый реалист: интересный тест на характер по картинке

00:28

Водителям на заметку: что означает знак с восклицательным знаком в треугольнике

25 января, суббота
23:40

"Очень опасно": эксперт сказал, вспыхнет ли новая война на фоне заявлений ТрампаВидео

22:37

РФ "подсела" на оружие КНДР: в ЦПД раскрыли зависимость врага

22:30

Россия разбомбила собственное село в Курской области: оккупанты сбросили 14 КАБов

21:10

Путин требует переговоров с Трампом, чтобы поделить мир: чего боится Кремль

20:38

Привиделся "украинский след" в протестах: Фицо отказывается уходить в отставку

20:15

США слили секретные данные разведки новой власти Сирии: в WP раскрыли детали

19:35

"Это как выстрел": Зеленский сказал, как Трамп заставляет Путина закончить войну

19:10

Путин суетится под Трампоммнение

19:05

Новолуние в январе 2025: трем знакам зодиака ждать грандиозного финансового пополнения

19:05

"Играет в команде Путина": Туск жестко предупредил Орбана из-за санкций ЕС

18:55

"Успех - это мир": Зеленский рассказал, каким будет формат переговоров с РФ

18:31

Берем всего 4 секретных ингредиента и готовим салат Красное море - рецептВидео

18:15

Продлят ли срок для прохождения ВВК "ограниченно годным": важные детали

17:57

Украина потеряет треть площади и не будет в НАТО: Фицо сделал скандальное заявление

17:51

"Шабаш фашистов": Жданов раскрыл худший сценарий "Трампа на стороне РФ"

17:31

Рецепт идеального плова: всего один секрет - пальчики оближешьВидео

Реклама
17:10

"Самые эффективные ребята": Ким высказался о снижении призывного возраста до 18 лет

16:53

РФ бьет по Харькову ударными дронами, есть раненые и "прилеты"

16:44

Украинцам приготовиться: в трех странах ЕС хотят открыть "центры возвращения"

16:37

Сбежал: как предательница Регина Тодоренко осталась без мужа

16:30

"Я запретил любые переговоры": Зеленский резко ответил на заявление Путина

16:06

Завершение войны и переговоры с РФ: Зеленский раскрыл детали диалога с Трампом

16:03

В Украине появился новый знак: что означает "точка в треугольнике" - знают не все

15:53

"Проблемы со здоровьем": что случилось с Аллой Пугачевой - детали

15:37

Как разумно сэкономить на топливе: эксперты озвучили неожиданную фишку

15:20

"Ценитель путинского режима": продюсер Роднянский разочаровал украинцев позицией

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять