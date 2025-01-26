В Беларуси стартовали президентские выборы: в МИД Украины предупредили Лукашенко

Кроме самопровозглашенного президента Беларуси в выборах участвуют четыре других кандидата.

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Результаты выборов очевидны уже для многих / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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В Беларуси стартовали президентские выборы

Среди кандидатов в президенты снова есть Лукашенко

Украина не признает результатов выборов, если победит снова Лукашенко

26 января в Беларуси начались так называемые президентские выборы, участие в которых снова принял самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко.

Как пишут белорусские СМИ, по всей стране уже открыли участки для голосования, всего их создано 5325. Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко заявил, что международные наблюдатели якобы проводят мониторинг избирательного процесса.

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Что интересно, в выборах участвуют еще четверо кандидатов, кроме Лукашенко. Правда их называют "подтанцовкой" самопровозглашенного президента.

Кроме этого в 2025 году на выборах проголосовать смогут только те белорусы, которые находятся на территории страны, ведь за рубежом участки закрыты.

Результаты выборов объявят до 5 февраля. При этом первая и итоговая пресс-конференция с объявлением предварительных результатов голосования запланированы 27 января.

Важно отметить, что большинство демократических стран, институтов и международных организаций уже заявили, что не будут признавать результатов президентских выборов в Беларуси. Среди них и Украина.

"В Беларуси состоится голосование, которое хотелось бы назвать президентскими выборами, если бы на это были основания. Для нас в этом действе нет ничего неожиданного. И результаты его, в принципе, известны заранее, я думаю, и вам тоже", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

В заявлении МИД также говорится, что Александр Лукашенко продолжит оставаться союзником и соучастником Путина в его войне против Украины, что происходит вопреки интересам белорусского народа, поэтому предпосылок для восстановления каких-либо контактов с самопровозглашенным президентом Украина не видит.

Выборы в Беларуси - последние новости

Напомним, этой зимой в Беларуси пройдут очередные президентские выборы, однако интриги, кто одержит на них победу нет. Самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко уже готовит новую цифру, которую собирается "нарисовать" его команда для "победы".

Ранее Главред писал, что в обществе Беларуси царит апатия накануне выборов президента, похожая на ту, которая была в советское время, когда людей заставляли участвовать в массовых мероприятиях, например, в праздновании 1 мая.

Накануне бывший военный офицер, политик и общественный деятель Сергей Бульба прогнозировал, что хотя представители штаба Тихановской заявляют об "адских протестах", которые якобы начнутся в Беларуси, и связывают это с предстоящими выборами, однако он считает такое развитие событий маловероятным.

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Президентские выборы в Беларуси 2025 Выборы президента Республики Беларусь проходят 26 января 2025 года. Это 7-е президентские выборы в истории страны, пишет Википедия. Белорусская оппозиция, которая не признает выборы 2020 года, требовала скорейшего проведения новых выборов. Действующий президент Александр Лукашенко, легитимность которого оспаривается, в своих публичных высказываниях неоднократно обещал досрочное переизбрание главы государства, связывая это с принятием новой конституции. В марте 2021 года он заявил, что выборы состоятся в 2022 году, однако этого не произошло.

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