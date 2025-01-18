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"Лукашенко задумался": какими могут быть результаты выборов в Беларуси - Бульба

Анна Косик
18 января 2025, 04:32
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Команда самопровозглашенного президента Беларуси признает, что не все граждане страны любят Лукашенко.
Беларусь, Лукашенко
Самопровозглашенный Лукашенко не готов признавать свое поражение на выборах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Что сказал Бульба:

  • Лукашенко задумался над тем, чтобы результаты выборов были более правдоподобны
  • Лукашенко может "получить" на выборах 75% голосов

Этой зимой в Беларуси пройдут очередные президентские выборы, однако интриги, кто одержит на них победу нет. Самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко уже готовит новую цифру, которую собирается "нарисовать" его команда для "победы".

Об этом в интервью Главреду рассказал бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Делаем вместе" Сергей Бульба.

При этом, по его словам, Лукашенко таки задумался о том, чтобы она была более реалистичной, чем на выборах в 2020 году.

Смотрите видео о прогнозе на предстоящие выборы в Беларуси:

"В 2020 году, в том числе и из его ближайшего окружения, предлагали ему написать цифру около 56%. Но он не согласился, сказал, что с такой цифрой будет стыдно потом показаться перед среднеазиатскими пацанами", - рассказал политик.

Поэтому сейчас уже Лукашенко якобы обсуждает с командой число в районе 75%. Таким образом у самопровозглашенного президента и его окружения уже появилось понимание, что не все в Беларуси любят Лукашенко.

Выборы в Беларуси - что известно

Ранее Главред писал, что хотя представители штаба Тихановской заявляют об "адских протестах", которые якобы начнутся в Беларуси, и связывают это с предстоящими выборами. Но если бы они могли начаться, они бы уже начались. Поэтому все это сомнительно и больше напоминает ИПСО.

Накануне Сергей Бульба отмечал, что остается непонятным, как Лукашенко удалось повлиять на штаб Тихановской, но сейчас там призывают белорусов приходить и участвовать в выборах.

Напомним, что судя по всему, у Лукашенко есть несогласованность с Путиным - в 2020 году он обещал, что больше не будет выдвигаться на пост президента, и пойдет по "назарбаевскому сценарию". Но события, которые произошли с Назарбаевым, стали для Лукашенко тревожным сигналом. Он внимательно это оценил и понял, что такой сценарий для него неприемлем.

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Кто такой Сергей Бульба

Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) - белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам", участник "Минской весны".

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