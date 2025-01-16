Повторение событий 2020 года в Беларуси: известно, возможно ли падение Лукашенко

В 2020 году люди поверили в возможность победы.

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Возможность протестов в Беларуси / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное из заявления политика:

Условий для масштабных протестов в Беларуси нет

Есть сомнения, была ли Тихановская самостоятельной фигурой

Россия заинтересована в том, чтобы выборы в Беларуси прошли неспокойно

Бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Делаем вместе" Сергей Бульба предположил, возможно ли сейчас протестное движение в Беларуси, похожее на события 2020 года.

По его словам, нарратив о возможном падении режима Лукашенко находит отклик на Западе потому, что там не видят альтернативы Лукашенко.

"Они понимают, что некому взять власть, а главное - удержать её. Именно поэтому они продолжают так или иначе взаимодействовать с Лукашенко", - сказал он в интервью Главреду.

Офицер подчеркнул, что некоторые аналитики и даже украинские генералы контрразведки высказывают сомнения относительно того, была ли Тихановская самостоятельной фигурой.

"Не исключено, что её проект либо курировался Москвой, а затем был перехвачен КГБ Беларуси, либо же изначально был совместным. Поэтому называть её лидером белорусского народа, мягко говоря, спорно. Сейчас её роль выглядит скорее как символическая, чем реальная. Если сравнивать с украинской хронологией, то Майдан 2003-2004 годов показал, что через несколько лет может накопиться новый протестный потенциал, и это приводит к очередным изменениям. В Беларуси события 2020 года можно назвать аналогом мирного Майдана, и если следовать этой логике, новый потенциал может накопиться через 10-12 лет. Законы природы не обманешь", - отмечает Бульба.

Он также добавил, что сейчас не видит условий для масштабных протестов.

"Хотя представители штаба Тихановской, насколько я видел на украинских каналах, заявляют об "адских протестах", которые якобы начнутся в Беларуси, и связывают это с предстоящими выборами. Но зачем ждать выборов? Если бы они могли начаться, они бы уже начались. Поэтому все это сомнительно и больше напоминает ИПСО", - замечает эксперт.

По его мнению, в 2020 году люди поверили в возможность победы. Сейчас, к сожалению, в информационном пространстве не наблюдается ни соответствующей энергии, ни эмоционального подъема, чтобы граждане были готовы выйти и рисковать.

"Раньше за участие в протестах можно было получить 15 суток ареста, а сейчас за это дают 4-5 лет тюрьмы. И просто так выйти, чтобы заявить, что мы помним Светлану Тихановскую, которая когда-то была техническим кандидатом, вряд ли кто-то решится", - говорит общественный деятель.

Бульба также отметил, что есть ощущение, что Россия заинтересована в том, чтобы выборы в Беларуси прошли неспокойно, а Лукашенко стал более сговорчивым.

Смотрите видео интервью Сергея Бульбы Главреду о выборах в Беларуси:

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Напомним, как сообщал Главред, в Беларуси создали около 14 новых отрядов с белорусскими военными и "вагнеровцами". В феврале их могут использовать для поддержки российских войск в Курской области.

Также известно, что на приграничные с Украиной территории белорусское командование перебросило подразделения Вооруженных Сил РБ, которые в сентябре-октябре 2024 года оттуда вывели.

Кроме того, в Беларуси с 8 января под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета будут проводиться военные у чения у украинской границы. Отмечается, что учения завершатся 31 января - через неделю после президентских выборов, которые должны состояться 26 января.

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Кто такой Сергей Бульба Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) - белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам", участник "Минской весны".

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