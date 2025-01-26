Набирает 87,6% голосов: кто станет новым президентом Беларуси

Предварительно, против всех проголосовали 5,1% избирателей.

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Лукашенко побеждает на президентских выборах в Беларуси / Коллаж: Главред, фото: Белта, скриншот из видео

В Беларуси закончились голосования за нового президента стран. Уже известны первые результаты экзитполов. Об этом сообщает ТАСС и Белта.

По данным экзитпола Беларусского комитета молодежных организаций, были опрошены избиратели на более чем 300 избирательных участках. Оказывается, что на президентских выборах побеждает нынешний самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он якобы набрал 87,6% голосов.

Другие кандидаты в ходе голосования набрали:

видео дня

председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич - 1,8% голосов,

предприниматель Анна Канопацкая - 1,6%,

первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков - 2,7%,

председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк - 1,2%,

против всех проголосовали 5,1% избирателей.

Сообщается, что первые данные о результаты выборов от ЦИК Беларуси будут известны около 2:30 27 января (по московскому времени).

Судя по всему, это будет уже 7 срок Лукашенко на посту президента Беларуси.

Лукашенко побеждает на выборах в Беларуси / фото: скриншот Википедия

Заявления Лукашенко по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, самопровозглашенный президент Беларуси и действующий кандидат на "выборах" Александр Лукашенко заявил, что развязка украинского конфликта может произойти в 2025 году. По сообщениям белорусских СМИ, он подчеркнул, что завершение войны в этом году не предвидится, и конфликт между Россией и Украиной будет продолжаться и в дальнейшем.

На пресс-конференции после голосования Лукашенко отметил, что Беларусь постепенно должна готовить новое поколение к руководству страной. Отвечая на вопрос, кого он видит своим преемником, Лукашенко подчеркнул, что не имеет в виду собственных детей. По его словам, будущие президенты - это нынешние губернаторы, нынешние министры, высшие должностные лица.

На пресс-конференции Лукашенко не забыл упомянуть и Украину. Он заявил, что в 2025 году "будет какая-то развязка украинского конфликта". В то же время как передают белорусские СМИ, по его словам, не идет речь об окончании войны в этом году. Лукашенко убежден, что конфликты между страной-агрессором Россией и Украиной будут продолжаться и дальше.

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Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

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