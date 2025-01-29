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НАТО и G7 могут перекрыть "золотую жилу" Путина: Омельченко озвучил сценарий

Анна Косик
29 января 2025, 12:17
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У мировых лидеров есть рычаги влияния на одну из ключевых отраслей для России.
Путин, нефтяной танкер
Российские танкеры в Датских проливах не соответствуют требованиям и могут быть заблокированы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Что сказал Омельченко:

  • Полное эмбарго на экспорт нефти РФ станет серьезным ударом по агрессору
  • Страны НАТО и G7 должны приложить усилия для новых ограничений для России
  • Западный мир может заблокировать российские танкеры

Нефть и газ являются ключевыми ресурсами страны-агрессора России, позволяющими ей продолжать войну против Украины и удерживать экономику РФ на плаву. Однако у мировых лидеров есть возможность нанести серьезный удар Кремлю в этих отраслях.

Об этом в интервью Главреду рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, полное эмбарго на экспорт российской нефти и блокирование прохождения через Датские проливы могли бы стать ключевыми шагами для серьезного удара по нефтяной отрасли России и ее бюджету в целом.

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"Но для этого нужны совместные действия всех стран НАТО, Большой семерки (G7), поскольку Россия всячески будет противодействовать таким санкциям, даже прибегая к агрессивным действиям", -добавил он.

Омельченко отметил, что страны Запада должны сосредоточить внимание на танкерах, проходящих через Датские проливы, ведь они не соответствуют требованиям безопасности и страховым требованиям. Поэтому их необходимо заблокировать.

Удары по нефтяной отрасли России - что известно

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что ОПЕК должна снизить цены на нефть, чтобы нанести вред РФ. Низкие цены на нефть будут способствовать быстрому завершению войны в Украине.

ОПЕК, ОПЕК+ нефть, инфографика
ОПЕК / Инфографика: Главред

Ранее также спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что более жесткие меры воздействия на российскую нефтяную промышленность могут принудить Кремль к переговорам по урегулированию развязанной им войны.

Накануне, как писал Главред, российская оппозиционерка Ольга Курносова заявила, что у Путина пока хватает финансов на то, чтобы продолжать вести войну против Украины. Однако если мировые цены на нефть снизятся, страна-агрессор останется без прибыли и ее возможности воевать снизятся.

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Кто такой Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства экономики Украины;

1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.

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