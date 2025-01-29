У РФ серьезные проблемы: эксперт объяснил, почему стало меньше ударов по Украине

У оккупантов возникли серьезные трудности после атак на российские НПЗ.

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Политолог ответил, почему ракетных ударов стало меньше / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, Минобороны РФ

Коротко:

Россия реже начала поднимать в небо стратегические бомбардировщики

У оккупантов серьезные проблемы после ударов по НПЗ

В последнее время страна-агрессор Россия реже начала наносить массированные ракетные удары по Украине. Такое развитие событий указывает на серьезные проблемы у оккупантов, которые возникли в результате ударов по НПЗ. Об этом рассказал политолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала.

Он сообщил, что российские бомбардировщики начали реже взлетать. А это может свидетельствовать о двух аспектах: у оккупантов возникают проблемы с ресурсом самолетов, а также - трудности с авиационным топливом из-за недавних взрывов в Энгельсе.

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Загородний также обратил внимание на то, что ранее истребители МиГ-31К могли по несколько раз в день взлетать, однако сейчас это происходит значительно реже.

По его словам, мощные удары по российским НПЗ или нефтеперекачивающим станциям - это ключ к тому, чтобы ослабить Россию.

"Мы неоднократно говорили - достаточно ударов по оборудованию, которое перекачивает нефть. Что тогда произойдет? Тогда России придется остановить добычу нефти в Сибири, потому что им не будет, где ее девать. Придется или на переработку, или на экспорт. С экспортом у них уже все не очень складывается", - сказал Загородний.

В то же время удары по стратегическим целям в России могут положительно повлиять на администрацию президента США Дональда Трампа.

"Чем больше будет разрушаться нефтяная инфраструктура России - тем меньше у них будет возможностей вести войну и тем лучше будем выглядеть в глазах Трампа. Он вполне сможет сказать россиянам, что их выперли из Сирии, а дроны каждый день прилетают по России, генералы взрываются и так далее", - резюмировал Загородний.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, 29 января российская оккупационная армия атаковала Киев дронами. В 05:31 в Воздушных силах Украины сообщали о движении БпЛА в направлении столицы с северо-восточного направления. Впоследствии мэр Виталий Кличко написал о падении обломков в Дарницком районе недалеко от станции метро. Было повреждено ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо.

Как писал Главред, вечером 28 января, в Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что было попадание по частному предприятию.

В ночь на 27 января 2025 года российская оккупационная армия атаковала Украину с помощью 104 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов различных типов. Было сбито 57 дронов, 39 БПЛА не достигли цели и были локально потеряны.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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