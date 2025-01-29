Россияне пошли на штурм в Херсонской области: командир рассказал детали

Российские оккупанты пытались наступать вблизи Антоновского моста.

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РФ пошли в наступление возле Антоновского моста / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Википедия

Российские оккупанты пошли в наступление вблизи Антоновского моста в Херсонской области. Об этом заявил командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

В то же время врагу не удалось достичь успехов. Военный рассказывает, что россияне наткнулись на свои же взрывные устройства.

"Россияне пытались штурмовать наших вблизи Антоновского моста. Большинство сразу 200-е, остальные подорвались на своих же сюрпризах. В некоторых случаях наши пилоты даже не успевали поработать", - написал Бунятов.

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Какая ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что страна-агрессор Россия хочет вернуть часть Харьковщины, которую уже освободили ВСУ. Кирилл Сазонов сообщил, что на Купянском направлении ситуация довольно сложная. Враг пытается создать плацдарм. Они мечтают вернуть хотя бы часть Харьковщины.

ВСУ устроили разгром на одном из направлений, где минуснули колонну вражеских бронемашин. Украинский экипаж, управляя танком Leopard, на Покровском направлении уничтожил вражескую колонну из пяти бронемашин. В результате боевой работы украинские бойцы попали по меньшей мере в пять вражеских ББМ.

На Херсонщине армия РФ продолжает форсировать Днепр и применяет новую тактику. Российские оккупанты усиливают атаки и бои ведутся постоянно. Это постоянно слышно, особенно, если учесть, что очень большая часть города расположена вдоль Днепра.

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Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

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