РФ готовит массированную атаку по Украине после угроз 'Орешником': что известно

Количество ударов РФ по Украине с применением ракет разных типов уменьшилось, что может свидетельствовать о подготовке массированного удара, отмечает эксперт.

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Россия может готовиться к массированному удару - чего ждать от врага / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ, alerts.in.ua

О чем сказал Шейтельман:

Интенсивность атак РФ по Украине вряд ли возрастет

РФ применяет против Украины все доступное оружие

Ответные удары Украины могут стать козырем для Украины

Накануне переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии Россия подверглась масштабной атаке дронами, в частности по Москве и Подмосковью. В интервью Главреду политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал возможность учащения российских ударов по Украине, особенно на фоне угроз главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, который предложил нанести удары ракетами "Орешник".

По словам Шейтельмана, интенсивность российских атак вряд ли возрастет, поскольку РФ уже использует все доступное оружие. Что касается ракет, то, вероятно, россияне имеют определенную тактику.

Он указывает на то, что количество ударов крылатыми ракетами и "Искандерами" уменьшилось, что может свидетельствовать о накоплении запасов для более массированных атак или для точечных ударов по определенным целям.

"Например, летом, когда будет жара, чтобы бить по энергетической инфраструктуре. В зимнюю кампанию у них не получилось оставить нас без электричества, поэтому, возможно, они готовятся к летним атакам, как это было в прошлом году", - сказал он.

Шейтельман отмечает, что россияне не экономят дроны - сколько производят, столько и запускают. Ежедневно по Украине выпускают более 200 беспилотников. Однако увеличить интенсивность атак они не могут из-за ограниченного количества дронов.

В то же время, по данным ГУР, Россия планирует нарастить производство беспилотников к лету, что может привести к еще большему их количеству. Поэтому говорить об ударах по Украине как "ответные меры" уже не имеет смысла.

"Это в начале войны россияне пытались делать вид, что обстрелы происходят в ответ на что-то. Но Россия ежедневно обстреливает Украину. Например, Песков заявил: "Как можно начинать переговоры в Саудовской Аравии, если по России выпустили 337 дронов?" Но Россия ежедневно запускает по Украине более 200 дронов - и тем не менее, с ней все равно ведут переговоры", - подчеркнул политтехнолог

По его словам, Украина продемонстрировала баланс сил и дала понять, что это взаимная война, в которой она также выдвигает собственные требования. Ранее считалось, что Украина не имеет рычагов влияния, но теперь очевидно, что они есть.

"Мы можем бить по Москве. Сейчас мы накопим новые дроны и ударим еще раз. Обязательно. Через 30 дней. Секунда в секунду", - резюмировал Шейтельман.

Смотрите видео интервью Михаила Шейтельмана Главреду об итогах переговоров в Саудовской Аравии:

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 марта украинские военные подразделения, в частности Силы беспилотных систем, Силы специальных операций ВСУ, СБУ и ГУР МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удары по стратегическим объектам в России, которые обеспечивают ее вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Той же ночью беспилотники атаковали Москву и Подмосковье, что стало самым масштабным налетом дронов на российскую столицу. Мэр Москвы подтвердил масштабы атаки, а Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 337 БпЛА. В ответ председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил нанести ракетный удар "Орешник" по территории Украины.

Накануне, 10 марта, украинские силы поразили ключевые стратегические объекты российских оккупантов. В частности, украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области, продукция которого активно использовалась российской армией. По данным, Рязанский НПЗ производил в среднем 840 тысяч тонн высококачественного реактивного топлива.

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Кто такой Михаил Шейтельман Михаил Шейтельман - политолог, политтехнолог, писатель, бизнес-консультант. Родился в 1968 году в Ленинграде. В 1989 году, после возвращения из советской армии, занялся бизнесом. В 1991 году окончил отделение аэродинамики Ленинградского политехнического института. Параллельно занимался КВН и был комиссаром стройотряда. В том же году эмигрировал в Израиль, жил в кибуце, учился в Университете имени Бар-Илана на отделении математики. Свою карьеру он начал инженером-программистом в компании Nortel. В 1999 году основал свое первое рекламное агентство в Израиле, которое ориентировалось на русскоязычную целевую аудиторию. С тех пор он занимал руководящие стратегические и творческие должности. Занимался продюсированием, организацией шоу, концертов и гастролей. С 1996 года занимается политтехнологиями. Был советником российского олигарха Бориса Березовского. Консультировал избирательные кампании в Израиле, России, Латвии и Кыргызстане, а также неправительственные организации, такие как Российский еврейский конгресс. В 2015 году был стратегическим советником предвыборного штаба партии "Наш дом Израиль", в результате чего министром обороны назначили лидера партии Авигдора Либермана. Работал стратегическим консультантом и членом правления ряда международных холдингов и инвестиционных групп. С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года активно выступает в украинских, израильских, латвийских и других СМИ и ютуб-каналах, высказываясь в поддержку Украины.

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