Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ готовит массированную атаку по Украине после угроз "Орешником": что известно

Юрий Берендий
12 марта 2025, 19:16
166
Количество ударов РФ по Украине с применением ракет разных типов уменьшилось, что может свидетельствовать о подготовке массированного удара, отмечает эксперт.
РФ готовит массированную атаку по Украине после угроз 'Орешником': что известно
Россия может готовиться к массированному удару - чего ждать от врага / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ, alerts.in.ua

О чем сказал Шейтельман:

  • Интенсивность атак РФ по Украине вряд ли возрастет
  • РФ применяет против Украины все доступное оружие
  • Ответные удары Украины могут стать козырем для Украины

Накануне переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии Россия подверглась масштабной атаке дронами, в частности по Москве и Подмосковью. В интервью Главреду политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал возможность учащения российских ударов по Украине, особенно на фоне угроз главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, который предложил нанести удары ракетами "Орешник".

По словам Шейтельмана, интенсивность российских атак вряд ли возрастет, поскольку РФ уже использует все доступное оружие. Что касается ракет, то, вероятно, россияне имеют определенную тактику.

Он указывает на то, что количество ударов крылатыми ракетами и "Искандерами" уменьшилось, что может свидетельствовать о накоплении запасов для более массированных атак или для точечных ударов по определенным целям.

"Например, летом, когда будет жара, чтобы бить по энергетической инфраструктуре. В зимнюю кампанию у них не получилось оставить нас без электричества, поэтому, возможно, они готовятся к летним атакам, как это было в прошлом году", - сказал он.

Шейтельман отмечает, что россияне не экономят дроны - сколько производят, столько и запускают. Ежедневно по Украине выпускают более 200 беспилотников. Однако увеличить интенсивность атак они не могут из-за ограниченного количества дронов.

В то же время, по данным ГУР, Россия планирует нарастить производство беспилотников к лету, что может привести к еще большему их количеству. Поэтому говорить об ударах по Украине как "ответные меры" уже не имеет смысла.

"Это в начале войны россияне пытались делать вид, что обстрелы происходят в ответ на что-то. Но Россия ежедневно обстреливает Украину. Например, Песков заявил: "Как можно начинать переговоры в Саудовской Аравии, если по России выпустили 337 дронов?" Но Россия ежедневно запускает по Украине более 200 дронов - и тем не менее, с ней все равно ведут переговоры", - подчеркнул политтехнолог

По его словам, Украина продемонстрировала баланс сил и дала понять, что это взаимная война, в которой она также выдвигает собственные требования. Ранее считалось, что Украина не имеет рычагов влияния, но теперь очевидно, что они есть.

"Мы можем бить по Москве. Сейчас мы накопим новые дроны и ударим еще раз. Обязательно. Через 30 дней. Секунда в секунду", - резюмировал Шейтельман.

Смотрите видео интервью Михаила Шейтельмана Главреду об итогах переговоров в Саудовской Аравии:

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 марта украинские военные подразделения, в частности Силы беспилотных систем, Силы специальных операций ВСУ, СБУ и ГУР МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удары по стратегическим объектам в России, которые обеспечивают ее вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Той же ночью беспилотники атаковали Москву и Подмосковье, что стало самым масштабным налетом дронов на российскую столицу. Мэр Москвы подтвердил масштабы атаки, а Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 337 БпЛА. В ответ председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил нанести ракетный удар "Орешник" по территории Украины.

Накануне, 10 марта, украинские силы поразили ключевые стратегические объекты российских оккупантов. В частности, украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области, продукция которого активно использовалась российской армией. По данным, Рязанский НПЗ производил в среднем 840 тысяч тонн высококачественного реактивного топлива.

Другие новости:

Кто такой Михаил Шейтельман

Михаил Шейтельман - политолог, политтехнолог, писатель, бизнес-консультант.

Родился в 1968 году в Ленинграде. В 1989 году, после возвращения из советской армии, занялся бизнесом. В 1991 году окончил отделение аэродинамики Ленинградского политехнического института. Параллельно занимался КВН и был комиссаром стройотряда. В том же году эмигрировал в Израиль, жил в кибуце, учился в Университете имени Бар-Илана на отделении математики.

Свою карьеру он начал инженером-программистом в компании Nortel. В 1999 году основал свое первое рекламное агентство в Израиле, которое ориентировалось на русскоязычную целевую аудиторию. С тех пор он занимал руководящие стратегические и творческие должности. Занимался продюсированием, организацией шоу, концертов и гастролей.

С 1996 года занимается политтехнологиями. Был советником российского олигарха Бориса Березовского.

Консультировал избирательные кампании в Израиле, России, Латвии и Кыргызстане, а также неправительственные организации, такие как Российский еврейский конгресс.

В 2015 году был стратегическим советником предвыборного штаба партии "Наш дом Израиль", в результате чего министром обороны назначили лидера партии Авигдора Либермана.

Работал стратегическим консультантом и членом правления ряда международных холдингов и инвестиционных групп.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года активно выступает в украинских, израильских, латвийских и других СМИ и ютуб-каналах, высказываясь в поддержку Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Михаил Шейтельман Удары вглубь РФ
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Что будет включать 30-дневное прекращение огня: в ОП раскрыли три основных пункта

Что будет включать 30-дневное прекращение огня: в ОП раскрыли три основных пункта

20:06Украина
Украину будут заливать дожди с грозами и будет штормовой ветер: где будет опасно

Украину будут заливать дожди с грозами и будет штормовой ветер: где будет опасно

19:41Синоптик
Трамп назвал дату "великого дня" и начал угрожать Путину

Трамп назвал дату "великого дня" и начал угрожать Путину

18:55Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Копия певицы: жених предательницы Лорак показал свою взрослую дочь

Копия певицы: жених предательницы Лорак показал свою взрослую дочь

Март изменит все: какие три знака зодиака найдут настоящую любовь

Март изменит все: какие три знака зодиака найдут настоящую любовь

Цены на сигареты в Украине взлетят уже в апреле: сколько придется платить

Цены на сигареты в Украине взлетят уже в апреле: сколько придется платить

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

"С ним что-то не так": что происходит с Никитой Пресняковым в США

"С ним что-то не так": что происходит с Никитой Пресняковым в США

Последние новости

20:06

Что будет включать 30-дневное прекращение огня: в ОП раскрыли три основных пункта

19:41

Украину будут заливать дожди с грозами и будет штормовой ветер: где будет опасно

19:24

Покупатели массово переворачивают товары в супермаркетах - при чем здесь Трамп

19:16

РФ готовит массированную атаку по Украине после угроз "Орешником": что известноВидео

19:10

Трамповская пропаганда переплюнула советскуюмнение

Переговоры в Саудовской Аравии были дымовой завесой, Трамп продолжит помогать Путину - ШейтельманПереговоры в Саудовской Аравии были дымовой завесой, Трамп продолжит помогать Путину - Шейтельман
19:07

Возможно ли достичь устойчивого мира в 2025 году: политтехнолог четко ответил

19:04

Можно готовить хоть каждый день: идеальное мясо за 12 минутВидео

19:02

Сезон уже не за горами: когда и как правильно обрезать абрикос

18:57

Нужно ли мыть двигатель авто: неожиданный ответ

Реклама
18:55

Трамп назвал дату "великого дня" и начал угрожать Путину

18:37

Путин либо пойдет на "неудобные компромиссы", либо вызовет гнев Трампа - CNN

18:06

Меньше усилий, больше комфорта: для чего развешивать мокрую одежду на вешалки

17:59

Чтобы сад был цветущим: пять растений, которые нужно посадить в марте

17:57

Войска РФ пытаются прорвать границу в одной из областей: в ГПСУ раскрыли детали

17:57

Продолжится ли мобилизация в период прекращения огня: в Раде сделали заявление

17:45

Лунное затмение в марте изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

17:30

Открыла другую страницу: Елена Кравец рассказала о новой карьере

17:28

Доллар рванул вверх, евро обвалился: НБУ установил новый курс валют

17:21

Путин может согласиться на прекращение огня в Украине, но есть нюанс - Bloomberg

17:11

Когда ни в коем случае нельзя гладить собаку: ответ ветеринара

Реклама
17:10

Россия организовала в Ивано-Франковске теракт: в СБУ раскрыли детали

17:09

Украина планирует закупать большие объемы американского газа - Reuters

17:01

Ради экономии: нужно ли выключать чайник из розетки на ночь

17:00

У Трампа назвали сценарий США в случае отказа Путина от прекращения огня

16:52

Украинцам выплатят до 180 тысяч гривен: кто может получить финансовую помощь

16:50

"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!", - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

16:49

5 знаков зодиака, которые принимают решения в отношениях

16:45

Немедленное перемирие на фронте: известны детали режима тишины и чего ждать Украине

16:42

Начнется торг: Шейтельман спрогнозировал, что даст предложение прекратить огоньЭксклюзив

16:18

Гарантии безопасности, 30 дней тишины и выборы: Зеленский сделал ряд заявленийВидео

16:12

Помидоры дадут обильный урожай, если соблюдать 6 простых правил

16:08

"Многие ребята погибнут": украинские военные не верят в перемирие

16:03

От загрязнений не останется и следа: как отмыть стеклянные банки до блеска

15:49

Будут ли ВСУ выходить полностью из Курской области: что там происходит на самом деле

15:44

Отказ Путина от предложения Трампа: Зеленский сделал прогноз о двух шагах США

15:22

"Никто не верит русским": Зеленский раскрыл смысл 30-ти дней тишины

15:19

Как правильно хранить зимние автомобильные шины: знают лишь единицы

15:09

"Это красная линия": Зеленский сделал заявление об оккупированных территориях

15:02

"Нечто тайное" посылает сигналы из космоса: ученые раскрыли загадку десятилетия

14:52

Разводов больше не будет: хитрый лайфхак для мытья зеркалВидео

Реклама
14:44

У Трампа назвали дату переговоров с Россией и раскрыли планы

14:20

"Она может послать": Лолита высказалась про злодейские планы Аллы Пугачевой

14:02

Латвия отменила концерт и запретила въезд популярному в России певцу

14:00

"Лучше, чем 10 лет назад": Могилевская поразила похудением на 15 килограммов

13:50

Как часто нужно стирать постельное белье: ответ удивит многих

13:49

"РФ отступает с Харьковской, мы - с Курской": эксперт раскрыл сценарий обмена

13:22

Выращивание капусты брокколи: когда сеять семена на рассаду и как ухаживать

13:13

"Я самая счастливая": Ирина Билык призналась, что между ней и Налчаджиоглу

13:01

Сиротами стали сразу двое детей: в Кривом Роге ракета РФ убила женщину

12:30

Сможет ли Украина обойтись без американского оружия: Жданов ответилВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять