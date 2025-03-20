Зеленский откровенно высказался насчет прямых переговоров с представителями РФ

Встреча с представителями РФ возможна, подчеркнул глава государства.

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Владимир Зеленский оценил вероятность переговоров с РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

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Зеленский прокомментировал вероятность прямых переговоров с РФ

Встреча с представителями РФ возможна, считает президент

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность прямых переговоров с представителями страны-агрессора РФ.

Как подчеркнул он во время Zoom-брифинга для журналистов, возможные переговоры с россиянами являются "прагматичным вопросом".

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Глава государства отметил, что встреча с представителями РФ возможна, если будут наработаны варианты, которые могут приблизить окончание войны.

"Знаете, это не большая проблема, был бы результат. Я считаю, что если стороны наработают технические решения, если будет политическая воля, прежде всего, со стороны русских, потому что они не хотят заканчивать войну, не существует проблемы встречи", — подчеркнул он.

В то же время президент уверен в том, что подобная встреча должна нести в себе прагматичный смысл.

"Если есть наработанные варианты, которые могут нас приблизить к окончанию войны, будем двигаться и только вперед, без каких-либо пауз, без каких-либо сантиментов. Так, абсолютно уверенно", — добавил Зеленский.

Ранее Зеленский предупредил об опасном сценарии окончания войны. Владимир Зеленский рассказал о своих переговорах с американским лидером Дональдом Трампом.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом попросил предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты гражданского населения.

Как сообщал Главред, у Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны. Кремль создает нестабильность в различных регионах, подчеркнул Михаил Подоляк.

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