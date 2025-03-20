Зеленский откровенно высказался насчет прямых переговоров с представителями РФ

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- Зеленский прокомментировал вероятность прямых переговоров с РФ
- Встреча с представителями РФ возможна, считает президент
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность прямых переговоров с представителями страны-агрессора РФ.
Как подчеркнул он во время Zoom-брифинга для журналистов, возможные переговоры с россиянами являются "прагматичным вопросом".
Глава государства отметил, что встреча с представителями РФ возможна, если будут наработаны варианты, которые могут приблизить окончание войны.
"Знаете, это не большая проблема, был бы результат. Я считаю, что если стороны наработают технические решения, если будет политическая воля, прежде всего, со стороны русских, потому что они не хотят заканчивать войну, не существует проблемы встречи", — подчеркнул он.
В то же время президент уверен в том, что подобная встреча должна нести в себе прагматичный смысл.
"Если есть наработанные варианты, которые могут нас приблизить к окончанию войны, будем двигаться и только вперед, без каких-либо пауз, без каких-либо сантиментов. Так, абсолютно уверенно", — добавил Зеленский.
Ранее Зеленский предупредил об опасном сценарии окончания войны. Владимир Зеленский рассказал о своих переговорах с американским лидером Дональдом Трампом.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом попросил предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты гражданского населения.
Как сообщал Главред, у Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны. Кремль создает нестабильность в различных регионах, подчеркнул Михаил Подоляк.
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Режим прекращения огня в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. По его словам, США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.
В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.
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