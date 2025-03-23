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В Белом доме назвали новую дату начала перемирия в Украине: СМИ раскрыли детали

Юрий Берендий
23 марта 2025, 11:44
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В команде Трампа считают, что смогут достичь соглашения о перемирии в Украине до 20 апреля, несмотря на сопротивление со стороны Кремля, отмечают СМИ.
В Белом доме назвали новую дату начала перемирия в Украине: СМИ раскрыли детали
Когда США стремятся достичь соглашения о перемирии / Коллаж Главред, фото: УНИАН, facebook/DonaldTrump, kremlin.ru

О чем говорится в материале Bloomberg:

  • США надеются достичь соглашения о перемирии до Пасхи
  • Переговоры между Украиной и США состоятся в ближайшие дни

США до сих пор надеются, что широкое перемирие в войне России против Украины может быть достигнуто за несколько недель, несмотря на продолжающиеся обстрелы и нежелание Кремля идти на сделку накануне запланированных переговоров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, Белый дом стремится достичь договоренности о перемирии до 20 апреля, когда Пасху будут праздновать и западные, и православные церкви. Однако понимает, что этот срок может быть смещен из-за значительных разногласий между сторонами.

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Трамп еще до вступления в должность обещал быстрое урегулирование войны, однако прогресс в этом вопросе пока ограничен. В ближайшие дни американские чиновники планируют отдельные встречи с представителями России и Украины в Саудовской Аравии - это первые параллельные переговоры такого формата с начала российского вторжения.

"Я считаю, что мы достаточно скоро достигнем полного прекращения огня", - заявил Трамп журналистам в пятницу, комментируя продолжающиеся атаки, несмотря на объявленное им соглашение об ограничении ударов по энергетической инфраструктуре после телефонного разговора с Путиным.

Кремль не согласится на проведение саммита между Трампом и Путиным, хотя президент США неоднократно прогнозировал его скорое проведение. По данным источников, знакомых с позицией российского руководства, встреча возможна только после заключения всеобъемлющего мирного соглашения, что до середины апреля выглядит маловероятным.

Несмотря на жесткие требования Путина на переговорах, Трамп осознает, что любое соглашение должно быть приемлемым для Киева, чтобы иметь шанс на успех. Поэтому он не готов идти на слишком значительные уступки, отмечают источники, знакомые с позицией США. Они также подчеркивают, что Вашингтон не согласится на саммит до тех пор, пока не будет достигнуто длительное соглашение о прекращении огня.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 марта российские оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожской области. В результате атаки в регионе возникли перебои с электроснабжением. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую и Харьковскую области. В Харькове он провел заседание военного кабинета.

Тем временем авиабаза стратегической авиации РФ "Энгельс", где размещены бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, получила серьезные повреждения в результате удара украинских сил 20 марта. Одна из двух площадок для хранения боеприпасов вышла из строя.

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Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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