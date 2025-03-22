Фронт и переговоры с США: Зеленский провел заседание военного кабинета в Харькове

Президент встретился с командирами "Линии дронов", которые представили результаты работы на Курщине и других направлениях.

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Зеленский посетил Донецкую и Харьковскую области / Коллаж: Главред, фото: ОПУ

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Президент совершил рабочую поездку в Донецкую и Харьковскую области

Зеленский встретился с защитниками Покровска и пообщался с командирами "Линии дронов"

В Харькове президент провел заседание военного кабинета

Президент Украины Владимир Зеленский 22 марта совершил рабочую поездку в Донецкую и Харьковскую области. В Харькове состоялось заседание военного кабинета. Об этом сообщил глава государства в Telegram.

Президент посетил знаковые места Донецкой области, в частности известную стелу при въезде в область, а также стелу в честь украинского воина Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Во время поездки Зеленский встретился с украинскими защитниками, которые продолжают защищать это сложное направление фронта.

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Вместе с главой государства в Донецкой области находился Павел Палиса - заместитель руководителя Офиса президента и бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Зеленский также посетил командный пункт тактической группы "Покровск", где встретился с командирами "Линии дронов" - новаторского объединения лучших беспилотных подразделений ВСУ.

"Заслушал доклад об обороне Покровского направления, оперативной обстановке, выполнении задач. Отметил наших воинов государственными наградами. Командиры Мадьяр, Ахиллес, Хасан, Верес и Земляк доложили о первых результатах работы "Линии дронов" во время операции на Курщине, а также на Донецком и других важных направлениях", - отметил глава государства.

Президент поблагодарил всех защитников и защитниц Украины за мужество и преданность, а также почтил память павших героев.

Заседание военного кабинета в Харькове

После визита в Донецкую область президент Зеленский провел заседание военного кабинета в Харькове. Участие в совещании приняли Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Андрей Гнатов.

"Обсудили ситуацию на фронте, обстановку на основных направлениях: Запорожском, Донецком, Харьковском, Сумском - и ход операции в Курской области", - рассказал Зеленский.

Кроме того, в Харькове обсудили подготовку к завтрашней встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

Смотрите видео с заседания военного кабинета в Харькове:

Военный кабинет в Харькове / Фото: скриншот

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, 21 марта Воздушные силы Украины нанесли удар по командному пункту российской пограничной заставы в поселке Глотово Белгородской области РФ. Несмотря на усиленные меры маскировки врага, объект был уничтожен вместе со средствами связи и техническим оборудованием.

Также оккупанты в районе Покровска используют тактику малых штурмовых групп и пытаются прорваться между украинскими позициями, рассказал заместитель командира 1-го батальона 3-й бригады НГУ "Спартан" Игорь Шафигулин.

Кроме этого, украинские военные не находятся в окружении в Курской области и продолжают удерживать позиции, заявил командир 225-го Отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев. Он отметил, что удержание позиций важно для блокирования продвижения врага, а оборона позволяет наносить россиянам значительные потери в живой силе и технике.

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