Фронт и переговоры с США: Зеленский провел заседание военного кабинета в Харькове

Главное:
- Президент совершил рабочую поездку в Донецкую и Харьковскую области
- Зеленский встретился с защитниками Покровска и пообщался с командирами "Линии дронов"
- В Харькове президент провел заседание военного кабинета
Президент Украины Владимир Зеленский 22 марта совершил рабочую поездку в Донецкую и Харьковскую области. В Харькове состоялось заседание военного кабинета. Об этом сообщил глава государства в Telegram.
Президент посетил знаковые места Донецкой области, в частности известную стелу при въезде в область, а также стелу в честь украинского воина Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Во время поездки Зеленский встретился с украинскими защитниками, которые продолжают защищать это сложное направление фронта.
Вместе с главой государства в Донецкой области находился Павел Палиса - заместитель руководителя Офиса президента и бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
Зеленский также посетил командный пункт тактической группы "Покровск", где встретился с командирами "Линии дронов" - новаторского объединения лучших беспилотных подразделений ВСУ.
"Заслушал доклад об обороне Покровского направления, оперативной обстановке, выполнении задач. Отметил наших воинов государственными наградами. Командиры Мадьяр, Ахиллес, Хасан, Верес и Земляк доложили о первых результатах работы "Линии дронов" во время операции на Курщине, а также на Донецком и других важных направлениях", - отметил глава государства.
Президент поблагодарил всех защитников и защитниц Украины за мужество и преданность, а также почтил память павших героев.
Заседание военного кабинета в Харькове
После визита в Донецкую область президент Зеленский провел заседание военного кабинета в Харькове. Участие в совещании приняли Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Андрей Гнатов.
"Обсудили ситуацию на фронте, обстановку на основных направлениях: Запорожском, Донецком, Харьковском, Сумском - и ход операции в Курской области", - рассказал Зеленский.
Кроме того, в Харькове обсудили подготовку к завтрашней встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.
Смотрите видео с заседания военного кабинета в Харькове:
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, 21 марта Воздушные силы Украины нанесли удар по командному пункту российской пограничной заставы в поселке Глотово Белгородской области РФ. Несмотря на усиленные меры маскировки врага, объект был уничтожен вместе со средствами связи и техническим оборудованием.
Также оккупанты в районе Покровска используют тактику малых штурмовых групп и пытаются прорваться между украинскими позициями, рассказал заместитель командира 1-го батальона 3-й бригады НГУ "Спартан" Игорь Шафигулин.
Кроме этого, украинские военные не находятся в окружении в Курской области и продолжают удерживать позиции, заявил командир 225-го Отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев. Он отметил, что удержание позиций важно для блокирования продвижения врага, а оборона позволяет наносить россиянам значительные потери в живой силе и технике.
Читайте также:
- Макрон позвонил Зеленскому прямо посреди видеоконференции: как поговорили
- США встретятся с Украиной и РФ в Саудовской Аравии: Зеленский раскрыл детали
- Будут названы объекты: Зеленский рассказал детали прекращения ударов по энергетике
Режим прекращения огня в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.
В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред