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"Я верю Путину": у Трампа сделали важное заявление по переговорам с Украиной

Юрий Берендий
23 марта 2025, 17:26
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Спецпредставитель Трампа отметил, что верит в намерения Путина прекратить войну и опроверг намерения РФ напасть на другие страны Европы.
'Я верю Путину': у Трампа сделали важное заявление по переговорам с Украиной
У Трампа сделали заявление о Путине / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

О чем сказал Уиткофф:

  • Путин хочет мира
  • В понедельник в Саудовской Аравии будет реальный прогресс в достижении перемирия

Специальный посланник США Стив Уиткофф выразил оптимизм накануне переговоров в Саудовской Аравии о прекращении войны в Украине, заявив, что верит в стремление президента РФ Владимира Путина закончить агрессивную войну против Украины.

"Я чувствую, что он хочет мира", - сказал Уиткофф в интервью Fox News, передает Reuters.

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В воскресенье, 23 марта делегация США встретится с украинскими представителями для обсуждения возможного частичного прекращения огня, а в понедельник в Саудовской Аравии состоятся переговоры между американскими и российскими официальными лицами.

"Я думаю, что в понедельник в Саудовской Аравии вы увидите реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения огня на Черном море на кораблях между обеими странами. И от этого вы, естественно, перейдете к полному прекращению огня", - сказал Уиткофф.

На прошлой неделе Путин согласился временно прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины, но отказался поддержать 30-дневное перемирие, на которое надеялся Трамп как первый шаг к мирному соглашению. Украина же одобрила это предложение.

Комментируя западную критику Путина, Уиткофф отметил, что в любой ситуации есть две стороны, и уменьшил опасения союзников США относительно возможной дальнейшей агрессии Москвы после заключения соглашения.

"Я просто не вижу, что он хочет захватить всю Европу. Это гораздо другая ситуация, чем была во время Второй мировой войны", - сказал Уиткофф.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Что известно о спецпредставителях Трампа для окончания войны России против Украины / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, риторика спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, который ранее встречался с Владимиром Путиным в Москве и недавно публично повторил несколько российских пропагандистских тезисов, подрывает планы президента Дональда Трампа по завершению войны против Украины и установлению длительного мира, фактически оправдывая действия агрессора. Такую оценку высказали в американском Институте изучения войны.

В то же время украинские средства радиоэлектронной борьбы продолжают эффективно нарушать наведение российских планирующих бомб, что может свидетельствовать о завершении их доминирования на поле боя. Об этом в своей статье для Forbes отмечает военный обозреватель Дэвид Акс.

Несмотря на продолжающиеся обстрелы и нежелание Кремля идти на уступки, США все еще надеются на достижение широкого перемирия в войне против Украины в течение ближайших недель. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Белый дом стремится договориться о прекращении огня до 20 апреля.

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Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

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