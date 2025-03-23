Бежали от войны: что известно о мужчине с дочерью, которые погибли от удара РФ

Кратко:
- Из-за российского удара погиб мужчина и его 5-летняя дочь
- Мать девочки доставили в больницу
- Семья переехала в Киев из Запорожской области
В Киеве в результате попадания российского БпЛА в жилой дом погиб мужчина и его 5-летняя дочь. Семья сбежала в Киев от войны, но вражеский дрон догнал их в столице. Об этом сообщает UNITED24.
Известно, что маленькая 5-летняя Николь и ее отец Александр погибли в собственном доме. Мать девочки выжила, ее с травмами доставили в больницу.
Отмечается, что семья переехала в Киев из Запорожской области. К их дому в Орехове приближаются боевые действия, ведь город находится всего в 15 километрах от линии фронта.
По словам соседей, только в четверг Николь выступала в детском саду с другими местными детьми.
"Сегодня ночью она и ее отец погибли в собственном доме, когда Россия запустила беспилотники на Киев. Ее мать госпитализировали", - написали в UNITED24.
Удары РФ по Украине - что известно
Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 23 марта в Киеве прогремели взрывы. Страна-агрессор Россия атаковала столицу дронами. Известно о попадании обломков в жилой дом в Днепровском районе.
21 марта российские оккупанты атаковали Запорожье большим количеством ударных дронов типа "Шахед". Известно о повреждении частных домов и многоэтажек в Запорожье.
Кроме того, 21 марта украинские силы сбили вражеский беспилотник, но обломки упали на крышу жилого дома в Подольском районе. Там произошло возгорание.
Читайте также:
- "Надо быть осторожными": президент Чехии едва не попал под атаку РФ в Одессе
- В одну секунду погибли отец и 14-летняя дочь: страшные подробности атаки на Запорожье
- РФ одним ударом унесла жизни целой семьи: детали циничной атаки на Запорожье
Что такое UNITED24?
UNITED24 - глобальная инициатива для поддержки Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российско-украинской войны. Ее первая составляющая - онлайн-платформа для сбора средств в поддержку государства. Собранные средства будут распределять по трем направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред