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Бежали от войны: что известно о мужчине с дочерью, которые погибли от удара РФ

Мария Николишин
23 марта 2025, 15:41
1694
Город, в котором раньше жила семья, находится всего в 15 километрах от линии фронта.
Бежали от войны: что известно о мужчине с дочерью, которые погибли от удара РФ
Мужчина с дочкой погибли от удара РФ / коллаж: Главред, фото: UNITED24, ГСЧС

Кратко:

  • Из-за российского удара погиб мужчина и его 5-летняя дочь
  • Мать девочки доставили в больницу
  • Семья переехала в Киев из Запорожской области

В Киеве в результате попадания российского БпЛА в жилой дом погиб мужчина и его 5-летняя дочь. Семья сбежала в Киев от войны, но вражеский дрон догнал их в столице. Об этом сообщает UNITED24.

Известно, что маленькая 5-летняя Николь и ее отец Александр погибли в собственном доме. Мать девочки выжила, ее с травмами доставили в больницу.

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Отмечается, что семья переехала в Киев из Запорожской области. К их дому в Орехове приближаются боевые действия, ведь город находится всего в 15 километрах от линии фронта.

По словам соседей, только в четверг Николь выступала в детском саду с другими местными детьми.

"Сегодня ночью она и ее отец погибли в собственном доме, когда Россия запустила беспилотники на Киев. Ее мать госпитализировали", - написали в UNITED24.

Удары РФ по Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 23 марта в Киеве прогремели взрывы. Страна-агрессор Россия атаковала столицу дронами. Известно о попадании обломков в жилой дом в Днепровском районе.

21 марта российские оккупанты атаковали Запорожье большим количеством ударных дронов типа "Шахед". Известно о повреждении частных домов и многоэтажек в Запорожье.

Кроме того, 21 марта украинские силы сбили вражеский беспилотник, но обломки упали на крышу жилого дома в Подольском районе. Там произошло возгорание.

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Что такое UNITED24?

UNITED24 - глобальная инициатива для поддержки Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российско-украинской войны. Ее первая составляющая - онлайн-платформа для сбора средств в поддержку государства. Собранные средства будут распределять по трем направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины, пишет Википедия.

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