Войска РФ летом будут атаковать в направлении двух городов – полковник ВСУ

Российские оккупанты будут атаковать на нескольких направлениях, однако основной удар, вероятно, нанесет в Донецкой области, считает Владислав Селезнев.

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Оккупанты будут атаковать в направлении Часового Яра и Покровска - Селезнев / Коллаж: Главред, фото: DeepState, 71-я ОЕБр

В рамках возможного летнего наступления оккупанты агрессора России, скорее всего, сосредоточат свои усилия в направлении Часового Яра и Покровска Донецкой области. Купянско-Лиманское и район Старомихайловки и Работино на юге они попытаются использовать как вспомогательные направления, чтобы попытаться оттянуть часть сил и средств украинской армии. Об этом заявил бывший спикер Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что РФ может применить тактику, в рамках которой она будет атаковать на двух основных и двух вспомогательных направлениях.

"Если рассматривать летнюю наступательную кампанию вражеской армии, то, скорее всего, мы столкнемся с такой стратегией действий российской армии: будет два вспомогательных направления, на которые враг будет пытаться оттянуть часть наших сил и средств. Первый - это Купянско-Лиманский. Соответственно, динамика будет прослеживаться на юге Запорожской области. Это второе направление, в частности, в районе Старомихайловки и Работино", - объяснил военный.

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При этом он добавил, что четко прогнозировать ситуацию можно будет только после того, как Штаты примут закон о финансировании военной помощи Украины.

"Два основных направления, где враг будет сосредоточивать свои главные усилия, — это направление на Часов Яр и Покровск. Но надо понимать, что делать более или менее четкий прогноз следует после того, как будет принят пакет помощи от США", - подчеркнул Владислав Селезнев.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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Войска Путина пытаются прорвать оборону у Часового Яра, рассказал представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук. Оккупанты пользуются своим преимуществом в воздухе и активно задействуют авиацию.

Оккупанты получат возможность для захвата всей Донецкой области, если возьмут Часов Яр, написали в американском издании Politico. В ВСУ уточнили, что город и его окрестности находятся под контролем украинскойт армии.

Если войска РФ захватят Часов Яр, подразделения армии Украины вынуждены будут перейти на вторую линию обороны вдоль Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки, полагает полковник запаса Роман Свитан. При таком сценарии городам грозят серьезные обстрелы со стороны вражеских сил.

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