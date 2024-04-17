'Потеряем еще 4 города': полковник ВСУ оценил последствия оккупации Часового Яра

Военный эксперт отмечает, что оккупация Часового Яра будет иметь серьезные последствия для украинских войск и поставит под угрозу гражданское население.

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Полковник ВСУ оценил последствия оккупации Часового Яра / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ военным захватить город Часов Яр в Донецкой области до 9 мая. Россияне нуждаются в успехе, поэтому они присылают туда дополнительные войска. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире 24 канала оценил последствия захвата российскими войсками Часового Яра.

По его словам, кроме 9 мая, в России также запланирована "инаугурация" президента на 7 мая. Это двойной праздник, который в информационном пространстве России должен быть подкреплен "подвигами" на поле боя. Он добавил, что Часов Яр для россиян также имеет большое значение как военное достижение.

Он отметил, что географически Часов Яр расположены на высоких горах, что затрудняет продвижение российских войск. Украине очень не хватает боеприпасов, поэтому у оккупантов появилась возможность вести наступление на эту позицию.

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"При достаточном количестве боеприпасов высоты Часового Яра к себе бы не подпустили ни одно российское подразделение ближе чем на 15 - 20 километров. Россияне пользуются моментом, пока не появятся основные боеприпасы (у Украины - ред)", - подчеркнул военный эксперт.

Свитан отметил, что главной задачей для Минобороны является поставка боеприпасов на сложные направления фронта, в частности, в район Часового Яра. Роман Свитан отметил, что на этом направлении боев действуют опытные подразделения, которые выполняют боевые задачи.

"Есть возможность удержать Часов Яр и уничтожить большое количество российской техники и личного состава. Возможность есть, но нет достаточного количества вооружения, которого мы ждем", - отметил он.

Для Украины потеря Часового Яра имела бы серьезные последствия. Отступление на вторую линию обороны за Часовым Яром, вдоль агломераций Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка, представляет большую угрозу для гражданского населения.

"Эти четыре города мы потеряем в таком виде как они есть сейчас. Россияне уже пытаются дальними средствами поражения достать до этих агломераций", - сказал Роман Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Наступление РФ на Часов Яр - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в попытках штурма города Часов Яр в Донецкой области, российские оккупанты потеряли от 50 до 70% техники, сообщил командир батальона "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко.

Заявления так называемых российских "военкоров" о продвижении в районе Часового Яра 15 апреля не подтвердились. Аналитики Института изучения войны не зафиксировали изменений в линии фронта на этом направлении боев.

Также, эксперты DeepState сообщили, что российские оккупанты продолжили наступление возле Часового Яра и Новобахмутовки в Донецкой области.

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