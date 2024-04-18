Анонсированное на май наступление РФ уже началось: враг определил два направления

Украинские защитники даже в условиях дефицита боеприпасов эффективно сдерживают силы врага.

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Россия пошла в наступление / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, 71 отдельная егерская бригада

Наступление России, которое, по данным западной прессы, должно было начаться в мае-июне, уже идет. Враг для себя определил два направления, и пытается там прорвать оборону наших защитников, сообщил аналитик Defense Express Иван Киричевский.

Киричевский отметил, что противник совершил более 80 атак только за минувшие сутки, и это, по мнению эксперта, неоднозначно указывает о начале наступления.

При этом четко выделяются два направления, куда враг бросает наибольшие усилия и ресурсы - то есть Бахмутское и Новопавловское, добавил он.

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"На этом фоне мы можем зафиксировать, что наши защитники сдерживают врага, несмотря на объективный дефицит ресурсов, гораздо эффективнее и лучше, сравнивая даже не только с ожиданиями западных комментаторов, но и ожиданий внутри Украины также", - пояснил Киричевский.

Аналитик заметил проблему - в том, что россияне на поле боя пытаются постоянно наращивать использование живой силы и техники.

Снарядный голод в ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас очень ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Новости с фронта - Россия готовит новое наступление

Ранее The Economist писал, что летом страна-агрессор Россия может начать новое крупное наступление по всему фронту. По данным экспертов, тупик, в который зашла военная помощь Украине от США, рискует позволить России прорвать оборонительные линии Украины.

Президент Владимир Зеленский информацией подтвердил, отметив, что к новой операции врага, которую Кремль готовит на лето, Украина не готова.

"Мы стабилизировали ситуацию. Это лучше, чем было два-три месяца назад, когда у нас был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, различных видов вооружения. Мы абсолютно не видели большого, огромного контрнаступления со стороны России... Они не имели успеха", - сказал глава государства.

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