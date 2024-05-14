'Серьезная борьба': Пономарев раскрыл, какие изменения происходят в Кремле

Такие изменения в Кремле доказывают серьезную борьбу кремлевских кланов, которая была нацелена на контроль за экономикой.

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Что происходит в Кремле / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

В интервью Главреду координатор политического центра "Легион Свобода России", экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал о перестановках в Кремле и оценил с какой целью они сейчас проведены.

"Надо сказать, что мы ожидали перестановок в экономическом блоке правительства (в широком смысле), то есть в гражданской части правительства РФ, а главные сюрпризы оказались в силовой", - отметил Пономарев.

Эксперт также добавил, что таким изменениям предшествовала достаточно серьезная борьба кремлевских кланов, которая была нацелена на контроль за экономикой.

"Были намерения у Патрушева-старшего продвинуть своего сына вплоть до позиции премьер-министра. Потому что многие считали, мол, если сменится премьер-министр, то вот вам готовый преемник. Вокруг этого шла соответствующая борьба, достаточно жесткая, и те посадки, которые произошли в министерстве обороны РФ, дело Тимура Иванова и так далее, связаны именно с этой борьбой. Владимир Путин в этом смысле умеет удивлять, и кадровая история произошла совершенно неожиданно. Скажу прямо -я лично и никто из моих знакомых источников и друзей не ожидал именно такой рокировки", - отметил Пономарев.

Он также отметил, что "перетасовка" политических сил говорит о многом.

"Белоусов - это человек, которого я лично и давно знаю. Мы пересекались с ним еще до начала войны в 2014 году, не очень хорошо пересекались, и у меня остался определенный осадок от общения с ним. Он хоть и экономист, но не тот, который является типичным для путинского окружения и текущего состава правительства РФ. Там всегда были экономисты монетаристского, неолиберального направления, а Белоусов - это человек социал-демократического плана, кейнсианского с точки зрения экономической теории, который всегда выступал за увеличение роста государства и внутреннего спроса. Вся российская экономика сейчас работает именно через военные рельсы - по сути, реализована ровно та программа, о которой говорил Белоусов", - пояснил подробно Пономарев.

Смотрите видео интервью Ильи Пономарева Главреду о перестановках в правительстве РФ:

Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев - российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, говорит на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин убрал Шойгу с должности министра обороны и уволил Патрушева. Новым министром обороны страны-агрессора России должен стать Андрей Белоусов, ранее он занимал должность первого заместителя главы федерального правительства.

Аналитики ISW объяснили, в чем замысел хозяина Кремля об увольнении чиновников. Путин таким образом пытается усилить подготовку к затяжной войне в Украине и, возможно, для подготовки к будущей конфронтации с НАТО.

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