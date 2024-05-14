По всему фронту жесткие бои: в Генштабе раскрыли, что происходит на передовой

За сутки на фронте произошло 73 боевых столкновения - в ВСУ рассказали об атаках российских оккупантов.

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что почти на всех участках фронта продолжаются бои. Наибольшая активность российских захватчиков фиксируется на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях.

Как сообщили в Генштабе ВСУ на странице в Telegram, что с начала текущих суток произошло 73 боевых столкновения. В сводке сообщили, что на Харьковском направлении россияне совершили восемь атак на направлениях Глубокое - Слобожанское, Шебекино (РФ) - Волчанск, Борисовка - Веселое, однако безуспешно.

На Купянском направлении с начала суток произошло шесть боевых столкновений в районах Синьковки, Берестового, Стельмаховки и Мясожаровки.

На Лиманском направлении зафиксировано одно боевое столкновение неподалеку Ивановки.

На Краматорском направлении количество вражеских атак возросло до восьми. В частности, они зафиксированы на направлениях Бахмут - Новый, Бахмут - Клищеевка, Одрадовка - Клищеевка, Николаевка - Белая Гора. Кроме того, россияне нанесли два авиационных удара.

На Покровском направлении захватчики наиболее активны - с начала этих суток провели 24 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Новоалександровка, Калиновое, Евгеновка и Нетайлово. Дважды привлекали для ударов боевую авиацию - возле Воздвиженки и Евгеновки.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отбили шесть атак противника. Российские захватчики действовали на направлениях Марьинка - Георгиевка и Славное - Новомихайловка.

На Ореховском направлении оккупанты совершили четыре безуспешные попытки штурмов возле Старомайорского в Донецкой области и Роботино в Запорожской области.

Приднепровское направление - захватчики три раза атаковали вблизи Крынок. Враг понес потери. Захватчики из артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Крынки, Токаревка, Станислав, Ивановка, Тягинка и Змиевка.

На Северском, Торецком, Времовском и Гуляйпольском направлениях обстановка осталась без изменений.

"Украинские воины действуют решительно и самоотверженно. Делают все для того, чтобы не допустить продвижения противника вглубь нашей территории и сорвать его планы", - говорится в сообщении. видео дня

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Напомним, что начальник ГУР Кирилл Буданов раскрыл вероятное направление штурма на Сумщине. Известно, что в приграничных районах Харьковской области противник заблокирован за теми рубежами, на которые ему удалось зайти.

В ВСУ рассказали о ловушке для РФ на Харьковщине. Одной из составляющих успеха оккупантов является применение тяжелых планирующих бомб, которые разбивают украинские оборонительные линии. Известно, что Украина все еще имеет лишь около 200 тысяч военных на фронте.

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