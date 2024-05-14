"Враг остановлен и уничтожается": в ВСУ рассказали о ловушке для РФ на Харьковщине

Бойцы ВСУ действуют достаточно эффективно против оккупантов в Харьковской области, рассказал Олесь Маляревич.

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ВСУ сдерживают атаки РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/72.brigade.best

Если российские оккупанты продолжат наступление на Харьковщине, они снова смогут бить артиллерией по Харькову.

"Худшим сценарием было бы падение Харькова. Это пока маловероятно, но, чтобы спасти город, Украине приходится отводить войска с Донбасса, чтобы россиянам было легче продвигаться в этом регионе", - говорится в материале Washington Post.

Одной из составляющих успеха оккупантов является применение тяжелых планирующих бомб, которые разбивают украинские оборонительные линии, отмечается в статье. Неспособность Украины обеспечить адекватную противовоздушную оборону из-за задержки западной помощи позволило России впервые смогла в значительной степени использовать воздушную силу.

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"Правительство Украины, к сожалению, также непреднамеренно способствовало продвижению России, медленно расширяя свои вооруженные силы и строя укрепления. В то время как Россия значительно увеличила количество своих войск в Украине и вокруг нее - почти до 500 тысяч - Украина все еще имеет лишь около 200 тысяч военных на фронте. Многие подразделения, которые воюют непрерывно более двух лет, были сильно истощены", - отмечает издание.

Журналисты отмечают, что Украина за последнее время недопустимо медленно укрепляла свои границы и линию фронта. Отсутствие надежных украинских укреплений теперь делает возможным продвижение России.

Однако хорошая новость заключается в том, что у Украины еще есть время, чтобы оправиться от этих неудач. Строительство новых укреплений и мобилизация большего количества украинских солдат в сочетании с массовым поступлением американского оружия и боеприпасов должно остановить наступление России и стабилизировать боевые линии.

"Было бы очень полезно, если бы президент Байден снял ограничения на использование американского оружия для ударов по военным целям внутри России. Но ситуация гораздо ужаснее, чем должна быть, частично из-за предполагаемых ошибок со стороны Киева и Вашингтона", - заключает издание.

Что говорят в ВСУ о боях на Харьковщине

Украинские защитники из 92-й бригады ВСУ действуют достаточно эффективно против оккупантов в Харьковской области, рассказал заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олесь Маляревич в эфире "Киев24".

"Враг сейчас остановлен, фронт стабилизирован, идет уничтожение. Задача по обороне Харьковщины выполняется. Действительно, похоже, что они хотят растянуть фронт, и они это пытались делать. Сейчас они остановлены на тех позициях, куда зашли и уничтожаются. Они находятся немного в ловушке. Вперед двигаться они не могут, а позади многие их пути заминированы, в частности благодаря БПЛА", - резюмировал боец ВСУ.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее у Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что эскалация на фронте в Харьковской области - это попытка России захватить еще хотя бы маленькую часть территорий для улучшения своих позиций перед тем, как Украина избавится от дефицитов в оружии и технике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Харьковщине у РФ частичный успех. С начала суток потери оккупантов на Харьковском направлении составляют 97 человек, рассказали в Генштабе.

Россия начала новую волну наступления на Харьковщине, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают атаки. Идут тяжелые бои.

Угроза нового наступления на Харьков Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков уже в средине мая. Об этом сообщает The Economist. Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую к Киеву. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак. Известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня". Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

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