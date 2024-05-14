УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Враг остановлен и уничтожается": в ВСУ рассказали о ловушке для РФ на Харьковщине

Алексей Тесля
14 мая 2024, 11:29
1317
Бойцы ВСУ действуют достаточно эффективно против оккупантов в Харьковской области, рассказал Олесь Маляревич.
всу
ВСУ сдерживают атаки РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/72.brigade.best

Если российские оккупанты продолжат наступление на Харьковщине, они снова смогут бить артиллерией по Харькову.

"Худшим сценарием было бы падение Харькова. Это пока маловероятно, но, чтобы спасти город, Украине приходится отводить войска с Донбасса, чтобы россиянам было легче продвигаться в этом регионе", - говорится в материале Washington Post.

Одной из составляющих успеха оккупантов является применение тяжелых планирующих бомб, которые разбивают украинские оборонительные линии, отмечается в статье. Неспособность Украины обеспечить адекватную противовоздушную оборону из-за задержки западной помощи позволило России впервые смогла в значительной степени использовать воздушную силу.

видео дня

"Правительство Украины, к сожалению, также непреднамеренно способствовало продвижению России, медленно расширяя свои вооруженные силы и строя укрепления. В то время как Россия значительно увеличила количество своих войск в Украине и вокруг нее - почти до 500 тысяч - Украина все еще имеет лишь около 200 тысяч военных на фронте. Многие подразделения, которые воюют непрерывно более двух лет, были сильно истощены", - отмечает издание.

Журналисты отмечают, что Украина за последнее время недопустимо медленно укрепляла свои границы и линию фронта. Отсутствие надежных украинских укреплений теперь делает возможным продвижение России.

Однако хорошая новость заключается в том, что у Украины еще есть время, чтобы оправиться от этих неудач. Строительство новых укреплений и мобилизация большего количества украинских солдат в сочетании с массовым поступлением американского оружия и боеприпасов должно остановить наступление России и стабилизировать боевые линии.

"Было бы очень полезно, если бы президент Байден снял ограничения на использование американского оружия для ударов по военным целям внутри России. Но ситуация гораздо ужаснее, чем должна быть, частично из-за предполагаемых ошибок со стороны Киева и Вашингтона", - заключает издание.

Что говорят в ВСУ о боях на Харьковщине

Украинские защитники из 92-й бригады ВСУ действуют достаточно эффективно против оккупантов в Харьковской области, рассказал заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олесь Маляревич в эфире "Киев24".

"Враг сейчас остановлен, фронт стабилизирован, идет уничтожение. Задача по обороне Харьковщины выполняется. Действительно, похоже, что они хотят растянуть фронт, и они это пытались делать. Сейчас они остановлены на тех позициях, куда зашли и уничтожаются. Они находятся немного в ловушке. Вперед двигаться они не могут, а позади многие их пути заминированы, в частности благодаря БПЛА", - резюмировал боец ВСУ.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее у Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что эскалация на фронте в Харьковской области - это попытка России захватить еще хотя бы маленькую часть территорий для улучшения своих позиций перед тем, как Украина избавится от дефицитов в оружии и технике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Харьковщине у РФ частичный успех. С начала суток потери оккупантов на Харьковском направлении составляют 97 человек, рассказали в Генштабе.

Россия начала новую волну наступления на Харьковщине, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают атаки. Идут тяжелые бои.

Угроза нового наступления на Харьков

Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков уже в средине мая. Об этом сообщает The Economist.

Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую к Киеву. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак.

Известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня".

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ Харьковская область война России и Украины
Реклама

Главное за день

ВСУ блокируют россиян: Буданов раскрыл вероятное направление штурма на Сумщине

ВСУ блокируют россиян: Буданов раскрыл вероятное направление штурма на Сумщине

12:33 Украина
"Враг остановлен и уничтожается": в ВСУ рассказали о ловушке для РФ на Харьковщине

"Враг остановлен и уничтожается": в ВСУ рассказали о ловушке для РФ на Харьковщине

11:29 Украина
Третий Patriot и помощь на 7 млрд евро: Шольц объявил о военной помощи Украине в 2024 году

Третий Patriot и помощь на 7 млрд евро: Шольц объявил о военной помощи Украине в 2024 году

11:23 Мир
Все главные новости

Популярное

В Украину ворвется циклон: синоптик назвала дату похолодания до -5 градусов 50707

В Украину ворвется циклон: синоптик назвала дату похолодания до -5 градусов

Первое фото за два года: сын Софии Ротару показал, как сейчас выглядит артистка 18892

Первое фото за два года: сын Софии Ротару показал, как сейчас выглядит артистка

Как нельзя одеваться после 40: стилист назвала главные ошибки 9887

Как нельзя одеваться после 40: стилист назвала главные ошибки

Путин назначил преемника, но его убьют 8190

Путин назначил преемника, но его убьют

Последние новости

12:33

ВСУ блокируют россиян: Буданов раскрыл вероятное направление штурма на Сумщине

12:25

Внук Аллы Пугачевой "добил" россиян поступком и показал свою позицию

12:10

Встреча Блинкена и Зеленского в Киеве: названы главные темы переговоров

12:07

Требования Порошенко не помогать украинским беженцам, имея двух сыновей в Лондоне – лицемерие, - эксперт

11:53

Рассвирипевшая Волочкова пол часа унижала журналистку за неудобные вопросыВидео

Путин готовится к затяжной войне с Украиной и блоком НАТО – Илья ПономаревПутин готовится к затяжной войне с Украиной и блоком НАТО – Илья Пономарев
11:42

Мария Яремчук родила сына от Александра Пономарева - СМИ

11:29

"Враг остановлен и уничтожается": в ВСУ рассказали о ловушке для РФ на Харьковщине

11:23

Третий Patriot и помощь на 7 млрд евро: Шольц объявил о военной помощи Украине в 2024 годуВидео

11:12

Как спасти клубнику от морозов: как не дать погоде погубить сладкие ягоды

Реклама
11:00

Ядерное оружие не поможет РФ победить, Украина сможет пойти в наступление в начале 2025-го – Маломуж

10:58

"Серьезная борьба": Пономарев раскрыл, какие изменения происходят в КремлеВидео

10:51

Китайский гороскоп на завтра 15 мая: Быкам - сильное разочарование, Собакам - начало трудного периода

10:51

Серьезные прорывы армии РФ на Харьковщине маловероятны - Госдеп США

10:31

Церковный праздник 15 мая: что категорически запрещено делать в этот день

10:14

"Ситуация на грани": РФ может развернуться для атаки на Сумы – Буданов

10:12

"Встретимся и выясним": Позитив сделал громкое заявление о Потапе

10:08

На Землю обрушится солнечная радиационная буря: названы опасные даты

09:56

Борьба за жизнь: у короля Чарльза диагностировали пугающий побочный эффект от лечения

09:41

Раненых вывозили скорые: в РФ дроны взорвали железнодорожный состав с топливомВидео

09:23

Устроила "голую" вечеринку: Ани Лорак разьярила россиян своей выходкой

Реклама
09:11

Гороскоп на завтра 15 мая: Овнам - новые впечатления, Водолеям - непосильная задача

08:58

РФ пытается создать на Харьковщине буферную зону, а не продвинуться внутрь - ISW

08:10

Новая тактика россиян на Харьковщине: что стоит знатьмнение

08:09

ВСУ зачистили плацдарм и отбили позиции на востоке: в ISW назвали направление

08:03

РФ ударила по Харькову двумя КАБами: был "прилет", есть пострадавшиеФото

07:48

Передал должность: принц Уильям и король Чарльз сделали официальное заявление

07:30

РФ оккупировала еще одно село на Харьковщине - DeepState

07:25

Надо найти "неправильный" дом за 7 секунд: сложная загадка на внимательность

06:45

"Сильный сигнал успокоения украинцам": Блинкен приехал в Киев - Reuters

06:10

Дом в Белгороде: кто его взорвал?мнение

04:40

Угроза падения Волчанска: Свитан назвал вероятное направление прорыва РФ

04:00

Звезда "Киборгов" признался, боится ли мобилизации

03:38

Когда правильно чистить зубы: до или после завтракаВидео

03:00

Синяки и кровотечение в глазу: звезду "Подпольной империи" избили в Нью-Йорке

02:00

"Приеду в Киев и помогу ВСУ": Андрей Макаревич пообщался с "Владимиром Зеленским"

01:41

Харьковщину штурмуют десятки тысяч россиян: что происходит на "горячих" направлениях

01:31

Головокружительная оптическая иллюзия: что скрывает красная точкаВидео

01:00

Россия расширяет "кулак" наступления дальше Харьковщины: еще две области под угрозой

13 мая, понедельник
23:28

Фронтвумен The Hardkiss получила престижную британскую премию BAFTA

23:18

Общение как с живым человеком: OpenAI представила самую мощную модель GPT-4oВидео

Реклама
22:44

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, однако есть одно "но"

22:42

Умеет покорять: Елена Зеленская восхитила своим видом во время визита в Сербии

22:23

9-балльный шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

22:07

Войска Эстонии подстрахуют ВСУ: Таллинн заговорил о переброске солдат в Украину

21:49

Первое фото за два года: сын Софии Ротару показал, как сейчас выглядит артистка

21:45

Как постирать траву на джинсах в домашних условиях: впечатляющие лайфхаки

21:10

Радоница 2024: что нельзя делать в поминальные дни после Пасхи

21:10

F-16 будут в Украине в течение месяца: Дания сделала важное заявление

21:00

"Уничтожаем пехоту и технику РФ": ВСУ перешли к контрударам на Харьковщине

20:57

Анна Тринчер перенесла операцию и разрыдалась от результата - подробности

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять