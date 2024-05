ВСУ зачистили плацдарм и отбили позиции на востоке: в ISW назвали направление

Силы обороны Украины восстановили позиции возле Часового Яра Донецкой области, сообщает американский Институт изучения войны.

Как уточняется в сводке ISW, украинским войскам удалось восстановить утраченные позиции северо-восточнее Часового Яра, а вокруг города продолжались тяжелые бои.

Уточняется, что согласно опубликованным ранее геолокационным кадрам, ВСУ освобождают и очищают удерживаемые оккупантами позиции в лесной зоне на юго-западе Богдановки.

Приводятся данные российских военных пропагандистов о том, что оккупанты пытаются развернуть наступательные действия с западной окраины Богдановки в сторону Калиновки (к северу от Часового Яра), чтобы создать условия для окружения Часового Яра через его северный фланг.

При этом они утверждают, что войска РФ наступают на южном фланге Часового Яра, в том числе западнее Ивановского и в районе заповедника Ступки-Голубовские 2.

При этом по данным представителя артиллерийской бригады ВСУ, в районе Часового Яра действуют до 25 тысяч российских военнослужащих, включая "элиты" (вероятно, ВДВ) и мобилизованного персонала "Л/ДНРовцев".

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.