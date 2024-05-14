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ВСУ зачистили плацдарм и отбили позиции на востоке: в ISW назвали направление

Алексей Тесля
14 мая 2024, 08:09
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В районе Часового Яра действуют до 25 тысяч российских военнослужащих, рассказали в ISW.
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ВСУ отвоевали позиции на Донбассе / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/80brigade

Силы обороны Украины восстановили позиции возле Часового Яра Донецкой области, сообщает американский Институт изучения войны.

Как уточняется в сводке ISW, украинским войскам удалось восстановить утраченные позиции северо-восточнее Часового Яра, а вокруг города продолжались тяжелые бои.

Уточняется, что согласно опубликованным ранее геолокационным кадрам, ВСУ освобождают и очищают удерживаемые оккупантами позиции в лесной зоне на юго-западе Богдановки.

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Приводятся данные российских военных пропагандистов о том, что оккупанты пытаются развернуть наступательные действия с западной окраины Богдановки в сторону Калиновки (к северу от Часового Яра), чтобы создать условия для окружения Часового Яра через его северный фланг.

При этом они утверждают, что войска РФ наступают на южном фланге Часового Яра, в том числе западнее Ивановского и в районе заповедника Ступки-Голубовские 2.

При этом по данным представителя артиллерийской бригады ВСУ, в районе Часового Яра действуют до 25 тысяч российских военнослужащих, включая "элиты" (вероятно, ВДВ) и мобилизованного персонала "Л/ДНРовцев".

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

В Генштабе ВСУ проинформировали о боевых действиях возле Григоровки, Ивановского, возле Клещиевки и Андреевки.

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/ understandingwar.org

Бои за Часов Яр – главные новости по теме

Часов Яр "падет так же, как Авдеевка, которую россияне разбомбили до основания в феврале", считает заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, ситуация вызывает беспокойства, поскольку возможная потеря Часового Яра откроет оккупантам путь к последним крупным городам Донецкой области, которые контролируют ВСУ.

Враг "режет" фланги и попытается окружить Часов Яр, сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин. Оккупанты попробуют захватить город до момента, когда ВСУ получат западную военную помощь.

В ВСУ раскрыли количество сил РФ возле Часового Яра: оккупанты собрали там от 20 до 25 тысяч военнослужащих, отметил Назар Волошин. Враг пытается прорвать украинскую оборону.

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/ Главред

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