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РФ отправила на войну против Украины до 180 тысяч заключенных - СВР Украины

Руслана Заклинская
2 января 2025, 18:35
169
Россия отменила разовую выплату для заключенных, участвующих в войне, что свидетельствует о кризисе в экономике, отметили в разведке.
РФ отправила на войну против Украины до 180 тысяч заключенных - СВР Украины
Россия привлекла к войне против Украины до 180 тысяч заключенных / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, минобороны РФ

Главное:

  • РФ привлекла от 140 000 до 180 000 заключенных к войне против Украины
  • Россия отменила разовую выплату для заключенных
  • Экс-заключенные также лишились льгот и получают зарплату вдвое-вчетверо меньше, чем другие российские солдаты

Россия привлекла к участию в войне против Украины от 140 000 до 180 000 заключенных с начала полномасштабного вторжения. Бывшие заключенные, которые согласились воевать, получают меньшие выплаты, чем другие российские солдаты. Об этом сообщила Служба внешней разведки.

Согласно данным разведки, по состоянию на ноябрь 2024 года на фронте находится от 140 000 до 180 000 человек, ранее отбывавших наказание в российских тюрьмах. Всего в 2024 году в российских колониях находилось около 300 000-350 000 заключенных, что вдвое меньше, чем в 2014 году, из-за привлечения их к войне.

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Ранее, подписав контракт, заключенные получали единовременную выплату в размере 1 718 долларов США. В июле 2024 года ее увеличили до 3 524 долларов. Однако 1 января 2025 года вступило в силу постановление правительства России, которое отменяет единовременную денежную выплату заключенным за подписание контракта с Минобороны РФ для участия в войне против Украины.

"Законодательная отмена единовременной выплаты является свидетельством углубления кризисных явлений в экономике России и дефицита финансовых ресурсов", - отметили в СВРУ.

Кроме этого, с новыми изменениями они потеряли не только финансовую выплату, но и ряд льгот, предоставляемых участникам добровольческих формирований. В то же время заработная плата для этой категории лиц была вдвое-вчетверо ниже зарплаты других российских оккупантов.

Привлечение заключенных и солдат КНДР к войне - новости по теме

Напомним, Россия начала активно привлекать заключенных, в частности за тяжкие преступления, для пополнения своих войск во время войны в Украине. Это решение имело целью усилить живую силу на фронте, но привело к росту преступности после возвращения экс-заключенных. По данным британской разведки, в апреле 2024 года погибли или получили тяжелые ранения более 200 бывших заключенных, воевавших в Украине.

Также РФ начала привлекать женщин из мест лишения свободы к штурмовым действиям в Украине. Представитель ОСГ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что обычно женщины в армии России выполняют роли медиков, связистов или обеспечения, но в последнее время их привлекают и к боевым действиям.

Как сообщал Главред, северокорейские подразделения на Курском направлении несут большие потери. Российские командиры перебрасывают новые группы солдат КНДР в районы Уланок, Фанасеевки и Черкасской Конопельки Курской области. Из-за падения боевого духа северокорейских войск, они поддаются российской пропаганде и злоупотребляют алкоголем.

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Что такое Служба внешней разведки?

Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

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