"Такого не было": россияне начали отправлять на штурмы заключенных женщин

Обычно женщин в армии врага привлекали к медпомощи, подразделениям связи или обеспечения, но теперь – еще и к штурмам.

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Заключенных россиянок начали отправлять в штурмы / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Армияинформ

Кратко:

Эти женщины пока не попадали в плен к украинским бойцам

Россияне формируют отряды "Шторм Z" из осужденных

Россия начала привлекать женщин из мест лишения свободы к штурмовым действиям в Украине. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Такого раньше замечено не было, однако сейчас есть информация, что как раз враг применяет такой человеческий ресурс, что женщины участвуют в штурмовых действиях", – заявил Волошин. видео дня

Он отметил, что эти женщины пока не попадали в плен к украинским бойцам.

"Это бывшие заключенные из отрядов "Шторм", эти отряды у россиян как раз формируются из осужденных", – добавил он.

По словам Волошина, обычно женщин в армии врага привлекают к медпомощи, подразделениям связи или обеспечения, но в последнее время – еще и к штурмам.

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Как сообщал Главред, российские войска пытаются вытеснить украинских военных из Курской области. Но атаки российской армии заканчиваются тем, что враг сам несет большие потери. Российская армия во время своих атак теряет очень много личного состава и техники.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что Силы обороны Украины сковали на Курском направлении около 50 тысяч российских военных. По его словам, украинские защитники не только сковывают врагов, но и уничтожают их.

Вооруженные силы Украины организовали контратаку в Курской области России. В результате атаки танки и другие силы по меньшей мере из трех украинских подразделений (17-й тяжелой механизированной, 21-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад) продвинулись на южную окраину села Дарьино.

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Что такое "Шторм Z" О том, что минобороны РФ формирует подразделения "Шторм Z" из заключенных, рассказывал представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в мае 2023 года.

По его словам, в так называемые роты "Шторм Z" входят те, у кого имеются проблемы с законом.

В конце мая 2023 года военный ВСУ, который воюет на Сватовском направлении в Луганской области, Юрий Федоренко добавил, что оккупанты начали применять дополнительную живую силу, такую как "Шторм Z". Это люди, которые были лишены свободы. Их собирают в большом количестве и приобщают к регулярным подразделениям российских оккупационных войск.

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