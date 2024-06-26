Риск для агрессора: в РФ проблемы с заключенными, которых отправили воевать в Украину

Страна-агрессор Россия почти сразу начала вербовать на фронт в Украину заключенных. Однако теперь это решение "вышло боком" для РФ и создает риск для правительства.

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Заключенные оккупанты, которых отправили воевать в Украину теперь создают риск для России / Коллаж: Главред, фото: flickr

Ряды российских оккупантов после нескольких месяцев полномасштабного вторжения активно начали пополнять заключенные, причем за достаточно тяжкие преступления. Таким образом Россия пыталась установить преимущество на фронте в живой силе, однако руководство страны-агрессора, похоже, не подумало о возможных последствиях.

В новом разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в соцсети Х сообщает, что на сегодня даже в российской Госдуме обратили внимание на проблему с заключенными, которых отправили воевать в Украину. Дело в том, что после их возвращения в стране-агрессоре растет уровень преступности.

Поэтому в Думе заявили, что экс-заключенные, которых отправили на войну, должны оставаться в боях на территории Украины до конца войны. Также зашла речь о необходимости создания специальных структур, которые бы следили за бывшими заключенными, участвовавшими в боевых действиях.

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Еще одной мерой, к которой прибегла российская власть, чтобы уберечь себя от лишнего риска, является сокрытие реальных данных. С начала 2023 года Генпрокуратура РФ перестала публиковать статистику по уровню преступности. В Минобороны Британии это связывают именно с ее ростом из-за возвращения экс-заключенных.

Однако со ссылкой на независимое российское издание ведомство Британии публикует статистику, которая свидетельствует, что только в апреле 2024 года по меньшей мере 107 человек погибли и 100 были тяжело ранены бывшими заключенными, воевавшими в Украине.

"Вербовка заключенных в российские вооруженные силы и последствия для российских общин от их возвращения - это практика и риск, которые российское правительство готово на себя взять, чтобы поддерживать свою войну против Украины", - говорится в итоге обзора.

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Увеличение резервов российских оккупантов на фронте

Враг постоянно пополняет свою группировку, несмотря на большие потери в Донецкой области. Так недавно постоянные атаки российских войск на позиции ВСУ, которые защищают стратегически важный город Часов Яр, значительно усложнили ротацию войск и доставку грузов.

Недавно стало известно, что российская оккупационная армия наращивает резервы для активизации боевых на юге Запорожской области.

Ранее в ВСУ предупредили, что не стоит паниковать из-за сообщения о наступлении оккупантов в Луганской области. Украинское руководство знает о ситуации и принимает соответствующие меры.

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