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Уже есть погибшие и раненые: сколько заключенных отправили в окопы

Ангелина Подвысоцкая
23 июля 2024, 18:24
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Сейчас уже уменьшился спрос на мобилизацию среди заключенных, сообщили в Верховной Раде.
Уже есть погибшие и раненые: сколько заключенных отправили в окопы
Сколько заключенных отправили на фронт / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

В Украине начали отправлять на фронт заключенных людей. В ряды ВСУ вступили уже почти 4 тысячи заключенных. Об этом заявил секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии Украинской правде.

Среди этих людей, которых освободили от заключения в обмен на подписание контракта с ВСУ, уже есть раненые и даже погибшие.

"3,8 тысяч заключенных уже в ВСУ. Большинство из них недавно завершили обучение. Но среди них уже есть и раненые, и погибшие", - сказал Костенко.

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Он отметил, что сейчас спрос на мобилизацию среди заключенных уже уменьшился. Костенко считает, что удастся мобилизовать около 5 тысяч заключенных.

Кто такой Роман Костенко

Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости

В мае и июне 2024 года уровень мобилизации в Украине вырос более чем вдвое по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Представитель Минобороны Богдан Сеник назвал это "положительной тенденцией".

Недавно вступил в силу закон, который вводит новые штрафы за уклонение от мобилизации. В Министерстве юстиции разъяснили, каким образом будет действовать закон в отношении тех, кто уклоняется от воинского учета и не платит за это штраф.

Между тем после отмены статуса "ограниченно годный" в Украине люди, которые имели этот статус, должны повторно пройти медицинское обследование. Как рассказал начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ, полковник Роман Горбач, примерно десятую часть военнообязанных признают непригодными к военной службе.

Министерство обороны Украины не видит необходимости вносить изменения в законодательство по мобилизации лиц в возрасте до 25 лет.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Что такое бронь от мобилизации по уровню зарплаты?

В Раде выступили с инициативой о бронировании граждан, которые способны заплатить ежемесячный военный сбор на сумму 20 000 гривен. Речь шла об уплате дополнительного военного сбора за каждого мобилизованного независимо от того, какую должность он занимает.

Кабмин и Офис президента рассматривают другую модель - с привязкой к заработной плате, начиная от 35 тысяч гривен. Идея предусматривает автоматическое бронирование для лиц, получающих такую зарплату.

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