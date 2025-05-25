"Вооружить Украину до зубов": в США сделали громкое заявление после удара РФ

США и их партнёры должны предоставить Украине всё необходимое вооружение, считает Дон Бэкон.

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Дон Бэкон сделал громкое заявление / Коллаж: Главред, фото: Facebook/RepDonBacon, Facebook/DSNS.GOV.UA

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Бэкон считает, что дипломатические усилия не оказывают влияния на Путина

Конгрессмен призвал предоставить Украине всё необходимое вооружение

Американский конгрессмен-республиканец Дон Бэкон прокомментировал масштабный воздушный обстрел Украины, осуществлённый Россией в ночь на 25 мая.

В своём заявлении в соцсети X он призвал руководство США и их союзников к более решительным действиям.

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Бэкон подчеркнул, что пора признать: дипломатические усилия не оказывают никакого влияния на президента России Владимира Путина.

"Нужно быть откровенными: переговоры не действуют на Путина. Он стремится к контролю над Украиной и не остановится, пока не осознает, что не может достичь своей цели военным путём", — отметил он.

Конгрессмен настаивает на необходимости кардинальных мер со стороны Запада.

"США и их партнёры должны должны вооружить Украину до зубов, наложить на Россию максимально жёсткие санкции и заморозить $300 миллиардов российских активов за рубежом", — заявил Бэкон.

/ @RepDonBacon

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Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупредил, что, судя по всему, существует угроза повторных комбинированных воздушных ударов по Украине со стороны российских оккупантов.

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Замороженные активы РФ С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину западные страны заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Часть прибыли от этих средств уже направляется на помощь Украине. В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины. В конце октбяря стало известно, что Великобритания выделит Украине почти 3 миллиарда долларов, используя замороженные российские активы. Кредит от Британии предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины. Он направлен на то, чтобы страна инвестировала деньги в ключевое оборудование для поддержания своих усилий в войне, развязанной Россией. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии и "более широкой поддержке оборудования".

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