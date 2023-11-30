ВСУ будут форсировать Днепр: эксперт - о продвижении на юге

Расширение плацдарма требует большого количества сил и оружия.

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ВСУ могут готовиться к форсированию Днепра / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Украинские военные продвигаются на юге страны и могут готовиться к форсированию Днепра. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Масштабы операции свидетельствуют о том, что она набирает обороты, но для того, чтобы обеспечить дальнейшее ее развертывание, требуется обеспечение", - говорит Мусиенко.

Он объяснил, что именно усиление системы ПВО обезопасит войско от вражеских ударов управляемыми авиабомбами.

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"Мы действительно можем увидеть форсирование Днепра и доставку поддержки. Расширение плацдарма требует большего количества сил и оружия. Конечно, для этого требуется налаживание возможности переброски сил с правого на левый берег Днепра", - добавил Мусиенко.

Ситуация на левом берегу Херсонщины

Боец ВСУ сообщил о деталях наступления на левом берегу Днепра. Он отметил, что между двумя берегами Днепра удалось наладить "определенные связи", которые помогают удерживать плацдармы на левобережье Херсонщины. Однако российские силы продолжают систематически обстреливать позиции Сил обороны на правом берегу.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что россияне выводят резервы с Запорожского направления и перебрасывают на левобережье Херсонщины. Таким образом враг пытается остановить продвижение украинских военных.

Стоит напомнить также о том, что в ГУР раскрыли сценарий сдачи РФ левобережья. ВСУ планируют оттеснить врага как можно дальше от правого берега, рассказали в Генштабе.

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