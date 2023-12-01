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"Начало штурма Донецка": россияне назвали дату начала битвы за город

Юрий Берендий
1 декабря 2023, 12:43
По словам главы Авдеевской МВА, в Донецке распространяются слухи о том, что россияне не смогут удержать оборону города до весны.
'Начало штурма Донецка': россияне назвали дату начала битвы за город
Россияне могут не выдержать наступления ВСУ / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что в Донецке начинается паника из-за разговоров между бойцами российских Вооруженных сил. По его словам, вражеские военные уже сомневаются в способности удержать оборону, готовясь к возможному штурму Донецка зимой. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Они ждут, что в ближайшее время будет какой — то переломный момент и им все же не удержать тот условный успех, который они имели на Авдеевском направлении", - сказал он.

Глава городской военной администрации сообщил, что жители Донецка активно покидают город. По его словам, причиной этого является то, что среди российских военнослужащих ходят слухи, что оборона оккупантов может не выдержать давления от Сил обороны Украины, и население рискует столкнуться с Вооруженными силами Украины под Донецком еще до прихода весны.

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"И люди это видят - действительно есть паника", - передал Барабаш.

По его словам, водители такси из Харцызска и Макеевки уже отказываются от поездок в Донецк.

Руководитель горадминистрации сообщил, что в течение последних нескольких дней ситуация под Авдеевкой "значительно обострилась". В частности, ВС Российской Федерации увеличили количество атак и штурмов.

"Действительно, ситуация непростая и вряд ли в ближайшее время станет легче", — подчеркнул он.

Наступление россиян на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Генштабе ВСУ отметили, что российские оккупанты совершили наступательные действия на позиции Сил обороны Украины на многих направлениях, в частности, на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и других. Украинские военные успешно отразили эти атаки.

По словам представителя ОСУВ "Таврия" Александра Штупуна, Авдеевский коксохимический завод находится под полным контролем Сил обороны Украины.

Он также добавил, что россияне в районе Авдеевки Донецкой области увеличили интенсивность своих штурмовых операций. Противник интенсифицировал артиллерийские и авиационные удары. Также российские военные в некоторых случаях используют бронетехнику, которую вооруженные силы Украины успешно уничтожают.

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война в Украине новости Донецка
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