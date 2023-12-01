Военным в Украине упростили жизнь: документы ВВК больше не нужно возить лично

Теперь раненному военному больше не нужно возить документы лично в воинскую часть после решения ВЛК об отпуске или непригодности.

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Документы в ВВК не нужно отвозить самостоятельно / 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

В Украине разработали изменения в законодательство, позволяющие упростить процессы, связанные с прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК) для раненых военнослужащих ВСУ и Минобороны.

Как сообщили в Минобороны Украины, теперь раненному военному больше не нужно возить документы лично в воинскую часть после решения ВЛК об отпуске или непригодности.

Учреждения здравоохранения могут обмениваться документами с воинскими частями и ТЦК и СП через систему электронного документооборота. Нововведения касаются таких документов:

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справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

постановление ВВК о необходимости отпуска для лечения;

постановление ВВК о непригодности к военной службе;

другие документы, необходимые для формирования решения ВВК.

Уже сейчас система электронного документооборота развернута в большинстве воинских частей, ТЦК и СП, а также в военных госпиталях и гражданских учреждениях здравоохранения, где раненые военнослужащие проходят военно-врачебную комиссию.

Документы о решении ВЛК по отпуску или о непригодности по состоянию здоровья в электронном виде в воинскую часть направит заведение здравоохранения, а военнослужащий после этого может сразу ехать в ТЦК и СП по месту жительства или отпуска.

Военная часть, в свою очередь, после обработки решения ВЛК, посылает соответствующие документы для военнослужащего непосредственно в ТЦК и СП.

Также учреждение здравоохранения может получать дополнительные документы, необходимые для формирования заключения ВЛК из воинской части – например справку об обстоятельствах травмы. Следует только отправить электронный запрос.

Для передачи электронных документов нужно дать согласие на обработку персональных данных в заведении, откуда будут направляться документы.

"Цифровизированный процесс позволит сократить время на получение документов и уменьшит потребность лично ездить лишние километры для военнослужащих после травм, ранений или болезней", – отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Как сообщал Главред, в Украине планируют изменить подход к мобилизации в Вооруженные силы, заявил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко. По его словам, на сегодня в воинских подразделениях, которые участвуют в боевых действиях, катастрофически не хватает людей.

Ранее мы писали о том, что правила мобилизации в Украине могут измениться. В частности, мобилизовать граждан предлагается по письменному согласию. Призывать будут тех, кто имеет отсрочку или бронь от мобилизации, а также работников правоохранительных органов. Кроме того, предлагается освобождаться со службы по собственному желанию. Об этом говорится в законопроекте №10209, который зарегистрировали в Верховной Раде.

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