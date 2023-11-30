Бои за Авдеевский коксохим: в ВСУ сообщили, кто контролирует завод

В ОСУВ "Таврия" сообщили, что россияне несут большие потери в попытках захватить Авдеевский коксохимический завод, однако у них нет успеха на этом направлении.

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В ВСУ сообщили, какая сейчас ситуация на Авдеевском коксохиме / Коллаж Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, 22 отдельная механизированная бригада

Представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Силы обороны Украины успешно удерживают под контролем Авдеевский коксохимический завод. Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг очень активно, но безуспешно пытается попасть на территорию Авдеевского коксохима. Завод находится под нашим контролем. Враг несет там большие потери, как в технике, так и в живой силе. Россияне бросают пехоту и сбрасывают с самолетов кабы, как на Авдеевку, так и на окраины города", - подчеркнул Штупун.

Александр Штупун добавил, что на это направлении продолжаются интенсивные военные действия. Противник активно пытается окружить Авдеевку.

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"Россияне продолжают активные наземные атаки, кое-где применяя бронетехнику. За сутки враг потерял почти 500 солдат. Также ВСУ уничтожили 7 танков и 13 бронемашин. Зафиксировано 45 боевых столкновений, 648 артиллерийских обстрелов", - отметил Штупун.

По его словам противник старается восстановить контроль над утраченными позициями на Запорожском направлении

"Возле Работиного отбито 5 атак и также 9 атак северо-западнее Вербового. То есть враг, теряя позиции, начинает пехотой пытаться отбить их и, соответственно, несет потери и отходит", — рассказал спикер.

Александр Штупун также сообщил, что за последние сутки 4 оккупанта решили сдаться в плен. За последние 20 дней в районе проведения операции ОСУВ "Таврия" 60 российских захватчиков приняли подобное решение.

Боевые действия на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, офицер 59-й отдельной механизированной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий прокомментировал информацию о якобы захвате россиянами Авдеевского коксохимического завода.

Майор Национальной гвардии Денис Нагорный сообщил, что Вооруженные Силы Украины успешно отражают атаки врага. Во время отступления противник использует своих раненых как "живой щит".

Как отмечали в Институте изучения войны, русские сконцентрировали в районе Авдеевки около 40 тысяч войск и усиливают их дополнительными подразделениями. Ключевая цель оккупантов на этом направлении заключается в захвате коксохимического завода, расположенного к северу от города.

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