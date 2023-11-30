Впереди ключевая битва: польский офицер сообщил, сколько продлится война

По словам польского эксперта, Россия не заинтересована в том, чтобы продолжать длительную войну в Украине и будет искать возможности для прекращения огня.

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Польский офицер раскрыл планы Кремля / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ

Подполковник запаса польской армии Мацей Коровай, исследующий русскую армию в течение многих лет, прогнозирует, что зимой конфликт между Россией и Украиной не прекратится, и можно ожидать "кровавых сражений". Однако он подчеркивает, что длительная война не выгодна для России. Об этом он сказал в комментарии польскому изданию Onet.

Польский эксперт утверждает, что даже при холодной погоде на фронте ожидаются активные боевые действия. Он делает вывод, перед Украину ждет "зимний бой".

"Больше всего будет происходить в районе Авдеевки, но, возможно, и в других местах. Россия имеет хорошие ресурсы, но скорее лишь для точечных боев. Украина была достаточно хорошо истощена контрнаступлением. Россияне, конечно, не заботятся о таких вещах, ведь они могут пополнить потери в 20 000 человек за месяц. Обычно это низкопробные солдаты, например, пленные", - считает он.

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По словам польского офицера, в этот зимний период сражения на фронте могут быть еще кровопролитнее, по сравнению с прошлым годом.

"Потери с обеих сторон уже значительно больше. Это типичная война на истощение. Россияне хорошо все просчитали", - заявил польский подполковник.

Он добавил, что Российская Федерация готова тратить людей и использовать "некачественную технику" для того, чтобы заставить украинские силы тратить больше предоставленного западными странами вооружения.

"Однако, по моему мнению, долгая война не выгодна и России. Она будет искать прекращения огня или другого решения", - считает подполковник запаса армии Польши Мацей Коровай.

Война России против Украины - последние новости

Как сообщили в ГУР, в России нарастает социальное напряжение и увеличивается протестная активность из-за недовольства войной против Украины, инфляцией и ростом цен на продукты.

Конец войны может не наступить в 2024 году. Некоторые представители НАТО высказывают мнение, что Украине может быть трудно полностью освободить свою территорию от оккупационных войск РФ до окончания следующего года.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что Силы обороны Украины ударили по позициям российских войск в захваченном россиянами Токмаке Запорожской области. В результате атаки был уничтожен вражеский штаб, расположенный в детском саду, а также были ликвидированы 14 российских оккупантов.

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