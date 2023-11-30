"Мощная ликвидация врага": в Токмаке уничтожен штаб войск РФ, подробности

Силы обороны Украины нанесли удар по позициям войск агрессора России в захваченном Токмаке Запорожской области. Уничтожен вражеский штаб, который был размещен в детском саду. Ликвидировали 14 российских оккупантов, среди которых много офицеров. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что удар был нанесен во время совещания оккупантов.
"Два дня подряд в Токмаке происходит очень мощная ликвидация врага. Уже известно, что произошло 28 ноября. У врага был уничтожен целый штаб. А точнее во время проводившегося в штабе совещания там произошел взрыв и по меньшей мере 14 погибших, среди которых большое количество офицеров", - отметил Федоров.видео дня
Также он добавил, что российские оккупанты снова прикрывались гражданскими и разместили свой военный штаб на территории детсада.
"Также взрывы продолжались и вчера на территории временно оккупированного Токмака. И также по окрестностям - именно там, где размещается враг и именно там, где он концентрирует военную технику и живую силу. Поэтому на Запорожском направлении ликвидация врага продолжается", - подчеркнул Иван Федоров.
Взрывы в Токмаке 28 ноября
В оккупированном Токмаке во вторник, 28 ноября, прогремели взрывы. Зафиксировано шесть прилетов в центре города. Сообщалось, что был прилет по зданию, где находились российские войска.
"По предварительной информации разведчиков, утренние прилеты были по зданию военного госпиталя. Количество трехсотых и двухсотых уточняется", - сообщали местные СМИ.
Уточнялось, что было 6 мощных взрывов. После прилетов россияне начали суетиться и эвакуировать раненых.
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