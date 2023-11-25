'Закончится в один день': военный 'Азова' спрогнозировал конец войны

Азовец считает, что врага следует всеми способами "загнать в собачью будку", иначе история повторится снова.

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Азовец спрогнозировал, каким будет конец войны / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 43 отдельная механизированная бригада

Украинский боец "Азова" Святослав Серый считает, что война должна завершиться возвращением к границам 1991 года. Это единственный способ обеспечить спокойствие от северо-восточного соседа. Об этом Святослав сообщил ТСН.

Он подчеркнул, что война должна завершиться так же внезапно, как она началась.

"Закончится все, как началось, вот так, вот в один день. Мы просто встанем и кто - то умрет, или там что-то случится, что мы сможем за день или за неделю решить все свои вопросы", - сказал военный. видео дня

Несмотря на представление о длительной войне, концом будет возвращение всех оккупированных Россией украинских территорий. Серый подчеркивает, что важно вернуть все оккупированные Россией украинские территории. Также военный считает, что врага нужно "и дипломатично, и экономически загнать в собачью будку".

"Потому что, если мы этого не сделаем, если мы не доведем это дело до конца, то они наберутся силы, найдут здесь вновь "русскоязычных" или "рускокультуристов", к которым можно заходить, и они будут заходить еще раз. И мы в любом случае в итоге будем все равно терять больше", - подчеркнул Святослав Серый.

Прогнозы относительно окончания войны

Напомним, полковник ВСУ раскрыл детали и назвал дату окончания войны. Он сказал, что единственный путь к завершению войны в Украине - это абсолютный разгром российской армии и полное уничтожение всех ее военных структур, присутствующих на украинской территории. Попытка достичь этой цели предполагает "серьезные" военные операции, которые могут длиться примерно год-полтора.

Также заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась предположил, что война в Украине, вероятно, продлится дольше, чем прогнозировалось раньше. Однако наша страна имеет все шансы на победу. По его словам, установленные сроки – это лишь ориентиры, которые могут претерпеть изменения при различных обстоятельствах.

К тому же, недавно британский полковник в отставке Глен Грант заявил, что Россия готовится к длительной войне против Украины, которая может длиться от 2-3 лет до 10-15 лет. Он добавил, что Москва "надеется" на то, что западный мир рано или поздно прекратит поддерживать Украину и, возможно, состоится "корейский сценарий".

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