Евростат назвал шокирующее количество мужчин, выехавших из Украины во время войны

По данным Евростата из страны выехало более полумиллиона мужчин призывного возраста.

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Полмиллиона мужчин призывного возраста выехали за границу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/pg/DPSUkraine, Телеграм-канал МВД

От начала великой войны на территории Украины заграницу выехало более полумиллиона мужчин призывного возраста. Австрийское издание Exxpress сообщает, что часть из них уехала, хотя официально выезжать им запрещено.

Евростат, официальный статистический орган Европейского Союза, подтверждает, что в 27 странах-членах ЕС, а также в Швейцарии, Лихтенштейне и Норвегии сейчас находятся 650 тысяч украинских беженцев мужского пола, которые по возрасту подпадают под призыв.

По информации управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала полномасштабной войны из Украины выехало примерно 6,3 миллиона граждан. Однако большинство из них – это женщины и дети.

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Анализ данных Евростата, осуществленный ВВС Украина, указывает, что сейчас официальный статус временной защиты в ЕС имеют 4,2 миллиона украинцев, бежавших от войны, из них 18,3% (768 тысяч) - это мужчины в возрасте от 18 до 64 лет.

Однако данные не уточняют, сколько из этих мужчин выехали из Украины по законным причинам. Кроме того, не учтены мужчины, которые могли выехать с оккупированных Россией территорий.

Сколько мужчин призывного возраста в Германии и Австрии

По данным немецкого МВД, после 24 февраля 2022 года в Германию приехало ровно 221 571 украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но официально зарегистрированы только 189 484 и по оценкам, еще 100 тысяч могут находиться в стране нелегально.

Аналогичная ситуация наблюдается в Австрии, куда выехали по крайней мере 14 тысяч украинских мужчин, используя поддельные документы или услуги контрабандистов. Такие мужчины платили до 10 тысяч долларов за справки о непригодности к военной службе.

Такой массовый отток годных к военной службе мужчин создает серьезные проблемы для Украины, ведь она может пополнять военное оборудование, но с личным составом это сложнее.

Напомним, с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года 19 740 мужчин незаконно пересекли границу Украины. За этот же период 21 113 человек пытались нелегально выехать из Украины, однако были пойманы.

Также, украинские депутаты рассматривают инициативу о возможности пересечения границы всем военнообязанным мужчинам. Однако, для получения этой возможности, они должны выполнить одно условие - регулярно перечислять деньги на поддержку Вооруженных Сил Украины.

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